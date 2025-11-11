У Німеччині заарештовано праворадикала, який планував убити Меркель і Шольца

У Німеччині затримали 49-річного ультраправого екстреміста, який планував убити колишніх канцлерів

Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала чоловіка з угруповання «рейхсбюргерів», який намагався організувати вбивства Ангели Меркель та Олафа Шольца. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesschau.

Прокуратура в Дортмунді затримала 49-річного чоловіка, підозрюваного в праворадикальному екстремізмі та плануванні вбивств німецьких політиків. Затриманий створив у даркнеті вебсайт під назвою «Вбивство політиків», на якому детально виклав свій план.

За задумом екстреміста, однодумці мали жертвувати гроші, які потім планували використати для оплати вбивць. Причиною таких дій слідчі називають антидемократичну ідеологію, пов’язану з ультраправою течією «рейхсбюргерів».

Чоловік був відомий органам безпеки з 2020 року через участь у протестах проти коронавірусу. Розслідування справи веде генеральний прокурор Єнс Роммель, який кваліфікував дії підозрюваного як фінансування тероризму.

Після арешту 10 листопада затриманого доставили до Карлсруе, де Федеральний суд ухвалить рішення про подальший арешт.

Нагадаємо, що у США звинувачують 17-річного підлітка Нікіту Касапа в убивстві його батьків. Тим часом Федеральне бюро розслідувань стверджує, що після вбивства батьків хлопець планував убити президента США Дональда Трампа. Раніше батьків хлопця – Тетяну Касап і вітчима Дональда Маєра – знайшли мертвими у їхньому будинку.

Поліція Києва та Контррозвідка Служби безпеки України затримали агента ворожої спецслужби, який спалив автівку Герою України та планував вбивство високопосадовця ЗСУ. Повідомляється, що для вчинення злочину кілер отримав від куратора координати схрону, з якого забрав пістолет Макарова та 50 набоїв до нього. Ворожим агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на окупантів.