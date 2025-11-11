Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Німеччині заарештовано праворадикала, який планував убити Меркель і Шольца

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У Німеччині заарештовано праворадикала, який планував убити Меркель і Шольца
План убити Меркель і Шольца зірвали в Німеччині
фото з відкритих джерел

У Німеччині затримали 49-річного ультраправого екстреміста, який планував убити колишніх канцлерів

Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала чоловіка з угруповання «рейхсбюргерів», який намагався організувати вбивства Ангели Меркель та Олафа Шольца. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesschau.

Прокуратура в Дортмунді затримала 49-річного чоловіка, підозрюваного в праворадикальному екстремізмі та плануванні вбивств німецьких політиків. Затриманий створив у даркнеті вебсайт під назвою «Вбивство політиків», на якому детально виклав свій план.

За задумом екстреміста, однодумці мали жертвувати гроші, які потім планували використати для оплати вбивць. Причиною таких дій слідчі називають антидемократичну ідеологію, пов’язану з ультраправою течією «рейхсбюргерів».

Чоловік був відомий органам безпеки з 2020 року через участь у протестах проти коронавірусу. Розслідування справи веде генеральний прокурор Єнс Роммель, який кваліфікував дії підозрюваного як фінансування тероризму.

Після арешту 10 листопада затриманого доставили до Карлсруе, де Федеральний суд ухвалить рішення про подальший арешт.

Нагадаємо, що у США звинувачують 17-річного підлітка Нікіту Касапа в убивстві його батьків. Тим часом Федеральне бюро розслідувань стверджує, що після вбивства батьків хлопець планував убити президента США Дональда Трампа. Раніше батьків хлопця – Тетяну Касап і вітчима Дональда Маєра – знайшли мертвими у їхньому будинку. 

Поліція Києва та Контррозвідка Служби безпеки України затримали агента ворожої спецслужби, який спалив автівку Герою України та планував вбивство високопосадовця ЗСУ. Повідомляється, що для вчинення злочину кілер отримав від куратора координати схрону, з якого забрав пістолет Макарова та 50 набоїв до нього. Ворожим агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на окупантів.

Читайте також:

Теги: прокуратура Німеччина гроші вбивство арешт прокурор кілер фінансування розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відповідно до проєкту державного бюджету на 2026 рік, витрати на НАБУ складають лише 2,54 млрд грн
Експерти закликали збільшити фінансування НАБУ: «Кожна операція коштує десятки мільйонів»
Вчора, 16:07
Сирський: Знову був груповий чат у соцмережах, і це – ігнорування базових норм безпеки.
Сирський розкрив деталі про удар РФ по ЗСУ на Дніпропетровщині
Вчора, 00:10
У Німеччині відбулося перше засідання новоствореної Ради з національної безпеки
Німеччина вперше скликала Раду з нацбезпеки: обговорили гібридні загрози з боку РФ
6 листопада, 05:20
З початку 2025 року Мінфін розмістив ОВДП на 473,1 млрд грн
Інвестиції українців у держоблігації сягнули рекордного рівня
4 листопада, 07:32
Нідерланди виділяють €10 млн на кіберзахист України
Нідерланди виділяють €10 млн на кіберзахист України
31 жовтня, 01:34
Ціна монетаризму: що стоїть за рівнем облікової ставки
Ціна монетаризму: що стоїть за рівнем облікової ставки
23 жовтня, 20:53
Аеропорт Мюнхена тимчасово закрили через повідомлення про дрони, але нічого не було знайдено
Робота аеропорту Мюнхена знову була призупинена через невідомі дрони
20 жовтня, 03:46
Літак зі 140 пасажирами та членами екіпажу прямував до Лос-Анджелеса
Під час польоту над США загадковий об’єкт пошкодив літак та поранив пілота
19 жовтня, 19:15
Станом на 9 жовтня, у Реєстрі прозорості було зареєстровано 84 суб’єкти лобіювання
В Україні запрацював інститут лобізму. Перші офіційні учасники ринку заявляють про законодавчі прогалини
12 жовтня, 16:00

Соціум

У Німеччині заарештовано праворадикала, який планував убити Меркель і Шольца
У Німеччині заарештовано праворадикала, який планував убити Меркель і Шольца
Водна криза в Туреччині: Ізмір та Стамбул зіткнулися з критичним дефіцитом
Водна криза в Туреччині: Ізмір та Стамбул зіткнулися з критичним дефіцитом
Де ховається Путін під час війни? Сенсаційне розслідування про секретні кабінети диктатора
Де ховається Путін під час війни? Сенсаційне розслідування про секретні кабінети диктатора
Мальовничий грецький острів готовий платити за переїзд
Мальовничий грецький острів готовий платити за переїзд
На кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військовий літак (фото, відео)
На кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військовий літак (фото, відео)
Польські депутати хочуть запровадити для учнів з України додатковий предмет у школах
Польські депутати хочуть запровадити для учнів з України додатковий предмет у школах

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua