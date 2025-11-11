Головна Світ Соціум
Теракт у столиці Пакистану забрав життя щонайменше 12 людей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Уряд Пакистану звинуватив сусідній Афганістан

Невідомий чоловік підірвав себе біля будівлі суду в Ісламабаді, що призвело до загибелі 12 людей і поранення 27 осіб. Як пише Reuters, це перший напад на цивільне населення в столиці Пакистану за останнє десятиліття, передає «Главком».

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що напад є «посланням» з Кабула, звинувативши афганську владу у підтримці бойовиків, які базуються на території Афганістану. За словами пакистанських чиновників, якщо афганська влада не зможе зупинити бойовиків, Пакистан візьме на себе відповідальність за боротьбу з ними. Водночас Кабул заперечує свою причетність до інциденту і закликав до розслідування.

Цей теракт відбувся через день після вибуху в Індії, що забрав життя восьми осіб. Обидва інциденти підвищили рівень паніки та невизначеності в регіоні. Пакистанські аналітики та військові експерти вказують на можливу спробу бойовиків посилити терор у суспільстві, продовжуючи атаки на цивільні цілі, щоб створити атмосферу хаосу та напруження.

Окрім вибуху в Ісламабаді, інший напад стався на військове училище у Вані на північному заході Пакистану, де чоловік атакував головний вхід, вбивши трьох осіб. 

Аналітики вказують, що такі напади можуть бути спробою повторити трагедію 2014 року, коли в результаті нападу на школу в Пакистані загинули більше 130 дітей. Влада Пакистану продовжує розслідування нападів, намагаючись виявити осіб, відповідальних за ці акти насильства.

Нагадаємо, у Пакистані внаслідок вибуху на залізничній станції у провінції Белуджистан загинули щонайменше 25 осіб. Серед них 14 – військовослужбовці.

