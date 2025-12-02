Головна Київ Новини
Затримано киянина, який «допомагав» із перереєстрацією авто без черги та без участі власників

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліція затримала киянина, який «допомагав» із перереєстрацією авто поза чергою та без участі власників
фото: Національна поліція Укрвїни

42-річний киянин підшукував клієнтів серед знайомих й повідомляв, що нібито «має тісні зв’язки з посадовими особами територіальних сервісних центрів столиці»

Столичні правоохоронці затримали 42-річного киянина, який, користуючись обмеженою кількістю вільних талонів до Територіальних сервісних центрів (ТСЦ), налагодив схему «допомоги» з перереєстрацією автомобілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

За даними слідства, затриманий шукав клієнтів серед своїх знайомих, переконуючи їх у своїх «тісних зв’язках» «» з посадовими особами столичних сервісних центрів.

Повідомляється, що киянин пропонував клієнтам послугу дистанційної перереєстрації автомобіля в обхід загальної черги та процедури, а іноді й без особистої участі власників транспортних засобів. За таку "допомогу" ділок вимагав грошову винагороду у сумі 3 тис. грн.

Слідчі Подільського управління поліції, за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури, задокументували протиправну діяльність фігуранта.

Зловмисника було затримано безпосередньо на території одного із сервісних центрів столиці, одразу після того, як він отримав обумовлену суму коштів від замовниці
фото: Національна поліція Укрвїни

Зловмисника було затримано безпосередньо на території одного із сервісних центрів столиці, одразу після того, як він отримав обумовлену суму коштів від замовниці. Затримання відбулося у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

«Порушнику повідомлено про підозру за частиною третьою статті 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди», – зазначив слідчий Артем Німченко.

Судом зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення альтернативної застави.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, спільно зі слідчими ДБР викрили вісьмох поліцейських Київської області та їхнього спільника – колишнього правоохоронця, у вчиненні низки серйозних злочинів. Як зазначили в Департаменті внутрішньої безпеки, встановлено, що вони діяли в межах організованої злочинної групи, що включає порушення кількох статей Кримінального кодексу України, серед яких: створення злочинної організації, корупція, незаконне позбавлення волі, перевищення службових повноважень та інші тяжкі злочини.

Теги: Київ корупція в Україні розслідування поліція

