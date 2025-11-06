Члени організованої групи, які обкрадали помешкання заможних киян, підуть під суд

Фігуранти відстежували спосіб життя потенційних жертв за допомогою прихованих камер відеоспостереження

Столичні правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, які вчиняли крадіжки з квартир та приватних будинків заможних мешканців столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними правоохоронців, організатором злочинної групи виявився 52-річний місцевий мешканець, який долучив ще пʼятьох учасників: мешканців Києва та Київської області, четверо з яких іноземці, віком від 33 до 59 років.

Ділків затримали за силової підтримки спец призначенців КОРДу фото: поліція Києва /Facebook

В ході слідства встановлено, що фігуранти відстежували спосіб життя потенційних жертв за допомогою прихованих камер відеоспостереження та вивчали системи охорони будинків. Крім того, ділки аналізували графік відключення електроенергії та орендували житло поблизу обраних об’єктів для майбутньої крадіжки, а для конспірації постійно змінювали автомобілі та номерні знаки.

За даними слідства, лише з однієї квартири зловмисники викрали гроші, ювелірні вироби та інші цінності на суму близько 645 тис. грн.

«Викрадене майно вони збували через посередників, а золото переплавляли. Отримані кошти розподіляли між собою відповідно до ролі кожного у злочинній схемі», – йдеться у повідомленні.

У ході розслідування правоохоронці провели 18 обшуків за місцем проживання фігурантів, у їхніх авто та на СТО, що належала організатору.

Повідомляється, що поліцейські вилучили чорнові записи, гроші, мобільні телефони, сім-карти, номерні знаки, які вони змінювали на автівках та транспортні засоби.

Поліцейські вилучили номерні знаки, які вони змінювали на автівках та транспортні засоби фото: поліція Києва /Facebook

Правоохоронці провели 18 обшуків за місцем проживання фігурантів справи фото: поліція Києва /Facebook

Ділків затримали за силової підтримки спец призначенців КОРДу. Слідчі повідомили організатору та його поплічникам про підозру за ч. 5 ст. 185 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинена повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Частина фігурантів перебуває у міжнародному розшуку за тяжкі злочини, скоєні за межами України.

