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Афера на «Одеському припортовому заводі»: суд заочно арештував екснардепа Грановського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Афера на «Одеському припортовому заводі»: суд заочно арештував екснардепа Грановського
21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили Грановському про підозру
фото з відкритих джерел

Грановський перебуває у міжнародному розшуку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому нардепу від БПП Олександру Грановському, якого звинувачують в організації злочинної схеми зловживань на Одеському припортовому заводі. Про це повідомляє пресслужба САП.

«Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ «Одеський припортовий завод»  ( 99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн грн, а саме народному депутату України VIII скликання», –йдеться в повідомленні.

Як зазначили в САП, після затримання обвинуваченого, який перебуває у міжнародному розшуку, та не пізніше ніж через 48 год. з часу доставки до суду, суд вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Як раніше повідомлялося, Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього народного депутата України Олександра Грановського.

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили Грановському про підозру.

Нагадаємо, рік тому у вересні стало відомо, що Одеський припортовий завод зупиняє роботу. Спроби відновити його діяльність не увінчалися успіхом. 

Теги: НАБУ Україна завод депутат суддя Одеса САП суд

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