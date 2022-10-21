Афера на 100 млн грн на Одеському припортовому заводі: екснардеп отримав підозру

Згідно зі злочинною схемою, завод реалізував мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових

21 жовтня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди «Одеському припортовому заводу» (99,57% належать державі). Про це повідомила пресслужба установ.

Слідство встановило, що народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям «ОПЗ».

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї «ОПЗ» недоотримав дохід у приблизно 93,3 млн грн.

У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми. Щодо організатора схеми, то місце перебування його не встановлено.

Нагадаємо, рік тому у вересні стало відомо, що Одеський припортовий завод зупиняє роботу. Спроби відновити його діяльність не увінчалися успіхом.