Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Афера на 100 млн грн на Одеському припортовому заводі: екснардеп отримав підозру

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Афера на 100 млн грн на Одеському припортовому заводі: екснардеп отримав підозру
 Компанія зловмисника купувала добрива задешево і перепродавала іноземним компаніям  
фото з відкритих джерел

Згідно зі злочинною схемою, завод реалізував мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових 

21 жовтня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди «Одеському припортовому заводу» (99,57% належать державі). Про це повідомила пресслужба установ.

Слідство встановило, що народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям «ОПЗ».

Афера на 100 млн грн на Одеському припортовому заводі: екснардеп отримав підозру фото 1

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї «ОПЗ» недоотримав дохід у приблизно 93,3 млн грн. 

У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми. Щодо організатора схеми, то місце перебування його не встановлено. 

Нагадаємо, рік тому у вересні стало відомо, що Одеський припортовий завод зупиняє роботу. Спроби відновити його діяльність не увінчалися успіхом. 

Читайте також:

Теги: Одеса слідство завод депутат

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп Олександр Трухін (на фото справа) намагався втекти з місця ДТП у ліс
150 тис. від депутата Трухіна. НАБУ знає, хто знищив ключовий доказ?
3 жовтня, 09:58
НАБУ оголосило у розшук екснардепа Деркача
НАБУ оголосило у розшук екснардепа Деркача
16 вересня, 10:36
Справа «Роттердам+»: розслідування завершено
НАБУ завершило розслідувати справу «Роттердам+»
22 вересня, 21:47

Кримінал

Афера на 100 млн грн на Одеському припортовому заводі: екснардеп отримав підозру
Афера на 100 млн грн на Одеському припортовому заводі: екснардеп отримав підозру
Перейшли на бік ворога: експоліцейські отримали підозру
Перейшли на бік ворога: експоліцейські отримали підозру
Постачання іранських дронів до Росії: СБУ відкрила провадження
Постачання іранських дронів до Росії: СБУ відкрила провадження
Допомагав ворогу втікати від ЗСУ: житель Донеччини отримав підозру
Допомагав ворогу втікати від ЗСУ: житель Донеччини отримав підозру
На Тернопільщині чоловік жорстоко побив 12-річного хлопця на вулиці
На Тернопільщині чоловік жорстоко побив 12-річного хлопця на вулиці
У Дніпрі чоловік спричинив ДТП, після чого зарізав постраждалого
У Дніпрі чоловік спричинив ДТП, після чого зарізав постраждалого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
44K
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
42K
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
40K
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
31K
Підрив Каховської ГЕС. Путін готується повторити злочин Сталіна?
19K
Путін приїхав на полігон і гатив із гвинтівки (відео) 

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту