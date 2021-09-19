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    Одеський припортовий завод припиняє працювати

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    Керівництво називає дві причини закриття підприємства - Одеський припортовий завод припиняє працювати
    Керівництво називає дві причини закриття підприємства
    Фото з відкритих джерел

    Завод зупиняє свою роботу

    Одеський припортовий завод зупиняє роботу. Спроби відновити його діяльність не увінчалися успіхом. Про це в коментарі РБК-Україна сказав перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуриков.

    «Завод вже в процесі зупинки. На сьогодні причини дві – переповнений склад карбаміду і захмарна ціна сировини (природного газу)», – повідомив Микола Щуриков.

    Інші деталі поки не розголошують.

    ОПЗ спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню. Також займається перевантаженням хімічної продукції.

    Державі в особі ФДМУ належать 99,5667% акцій підприємства. Кілька років завод перебуває у списку підприємств, які готуються до приватизації.

    Нагадаємо, у кінці 2020 року виконувачем обов'язки голови правління акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» став Микола Парсентьєв.

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    Теги: ОПЗ Одещина завод
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    Одеський припортовий завод припиняє працювати