Одеський припортовий завод припиняє працювати

Завод зупиняє свою роботу

Одеський припортовий завод зупиняє роботу. Спроби відновити його діяльність не увінчалися успіхом. Про це в коментарі РБК-Україна сказав перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуриков.

«Завод вже в процесі зупинки. На сьогодні причини дві – переповнений склад карбаміду і захмарна ціна сировини (природного газу)», – повідомив Микола Щуриков.

Інші деталі поки не розголошують.

ОПЗ спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню. Також займається перевантаженням хімічної продукції.

Державі в особі ФДМУ належать 99,5667% акцій підприємства. Кілька років завод перебуває у списку підприємств, які готуються до приватизації.

Нагадаємо, у кінці 2020 року виконувачем обов'язки голови правління акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» став Микола Парсентьєв.

Читайте також:



