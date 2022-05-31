Американські аналітики повідомили, чи матимуть росіяни успіх у наступі на Слов'янськ

РФ зосередилися на перегрупуванні поблизу Ізюма для відновлення наступу на Слов’янськ і Барвінкове

Російські війська продовжували поступово захоплювати райони Сєвєродонецька, але ще не повністю оточили місто.

Російські війська поступово просуваються до Слов’янська і наступатимуть на саме місто найближчими тижнями, але навряд чи досягнуть вирішального успіху. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також армія РФ зосередилися на перегрупуванні поблизу Ізюма для відновлення наступу на Слов’янськ і Барвінкове. За даними аналітиків, росіяни провели лише незначні, безуспішні атаки, йдеться у звіті.

Російські війська в Харкові продовжують зосереджувати зусилля на недопущенні українського контрнаступу до держкордону між Харковом і Бєлгородом, а українські війська останніми днями не проводили жодних значних операцій у цьому районі, зазначили в ISW.

Обмежена українська контратака на півночі Херсонської області за останні 48 годин не привела до подальшого розвитку, але зірвала операції Росії. Російські війська здійснили кілька безуспішних атак на український плацдарм на східному березі річки Інгулець, зазначили аналітики.

Зростання втрат серед російських молодших офіцерів ще більше погіршить моральний дух росіян, а також можливості командування та управління, повідомляють в ISW.

Нагадаємо, триває 97-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бої тривають на Донецькому напрямку. Противник здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля ворог зосереджує на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк, активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.