Санкції паралізували 86% російських компаній – дослідження

Тільки 10,4% опитаних бізнесменів заявили, що їхній бізнес стабільний і продовжує зростати

Росіяни вважають, що їм потрібна «нова економічна модель», яка дозволить бізнесу «зручно, вигідно та безпечно працювати»

Санкції, що діють щодо Росії, торкнулися майже 87 відсотків російських компаній. Про це йдеться у «Моніторингу поточного стану бізнесу в Росії», який підготував апарат уповноваженого захисту прав підприємців Бориса Тітова та Інститут економіки зростання ім. Столипіна.

За даними досліджень, санкції торкнулися більшості російських компаній – 86,8%. З них 77,4% або вже «пристосувалися до роботи за нових умов», або сподіваються адаптуватися до санкцій. Проте 11,7% компаній не зуміли цього зробити і вимушені повністю або частково зупинити бізнес.

Ситуація у бізнесі більшістю підприємців оцінюється негативно: у 67,1% бізнес-показники падають, із них 12,8% зізналися, що вже перебувають у кризі, а 22,4% «балансують близько нуля». Тільки 10,4% опитаних бізнесменів заявили, що їхній бізнес стабільний і продовжує зростати.

56,4% вважають, що економічна ситуація в країні складна і змушує «відмовитися від косметичних змін і кардинально змінювати правила гри».

Росіяни вважають, що їм потрібна «нова економічна модель», яка дозволить бізнесу «зручно, вигідно та безпечно працювати». Менш ніж 4% налаштовані вкрай песимістично і вважають, що «перспектив немає».

У моніторингу взяли участь керівники та власники 6003 компаній із 85 суб'єктів Російської Федерації.

Нагадаємо, Європейський союз узгодив шостий пакет санкцій. У санкційний пакет, зокрема, входить заборона експорту російської нафти морем зі збереженням експорту трубопроводами.

Нагадаємо, що з Росії вийшло багато брендів та торгових марок. Офіційні ритейлери Apple у Росії почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Також російський ринок покидає Starbucks та мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

16 травня компанія McDonald's повідомила, що ухвалила рішення про повний вихід з Росії й що продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.

Росія переживає стрес від західних санкцій, введених через жорстокий напад на Україну.