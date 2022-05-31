«Слуги» готують заборону публічного виконання російських пісень

Заборона не поширюватиметься на російських співаків, які засуджують агресію проти України

«Слуги народу» хочуть заборонити публічне виконання російських пісень, а також їхнє використання на радіо і ТБ. Відповідний законопроєкт №7273-д народні депутати зареєстрували у Верховній Раді. Про це заявив співавтор ініціативи, голова підкомітету з питань музичної індустрії Олександр Санченко.

За його словами, закон має дві основні цілі. «По-перше, він повністю та безстроково обмежить присутність творчості російських артистів в українському просторі, в тому числі заборонить публічне виконання російських пісень, а також на радіо і ТБ. А по-друге, сприятиме збільшенню українського музичного контенту через збільшення квот на радіо, а також через запровадження поняття національного музичного продукту, який в майбутньому підтримуватиметься грантами Українським культурним фондом», – наголосив депутат.

Заборона не поширюватиметься на російських співаків, які входять до Переліку музичних виконавців, що засуджують агресію проти України. Заява про включення до відповідного переліку подається до Служби безпеки України. А вестиме й оновлюватиме перелік Рада національної безпеки та оборони. «Цей закон – вагомий внесок у нашу спільну боротьбу за збереження власної ідентичності! Тому сподіваємося на підтримку парламенту», – зауважив Олександр Санченко.

Крім того, законопроєктом пропонується:

збільшити до 40 % частку пісень державною мовою при здійсненні радіомовлення;

збільшити до 75% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою.

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