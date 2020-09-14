Головнокомандувач Збройних сил України одужав від коронавірусу



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Хомчак вже взяв участь у традиційній селекторній нараді у президента Зеленського

За словами Хомчака, ситуація з коронавірусом в зоні проведення операції Об'єднаних сил стабільно контролюється

Головнокомандувач Збройних сил України 53-річний генерал-полковник Руслан Хомчак одужав від коронавірусу і повернувся до виконання обов'язків. Про це повідомляє пресслужбу глави держави.

Зазначається, що Хомчак взяв участь у традиційній селекторній нараді у президента Зеленського, який привітав Головнокомандувача ЗСУ з одужанням.

«Вітаю вас з подоланням цієї хвороби. Бажаю вам і надалі міцного здоров’я та імунітету», – сказав Зеленський.

За словами Хомчака, ситуація з коронавірусом в зоні проведення операції Об'єднаних сил стабільно контролюється. «На сьогодні 11 пацієнтів з зони проведення ООС проходять лікування вдома, ще 43 особи знаходяться на самоізоляції», –.поінформував Хомчак

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 13 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2462 людей. Одужали за минулу добу – 650 осіб (днем раніше – 547), померли 33 – (72). Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 156797 людей, одужали 69543 особи, летальних випадків – 3211.