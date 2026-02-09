Головна Країна Події в Україні
Американський правий телеканал Newsmax відкриє редакцію в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українська редакція вироблятиме оригінальні новини, аналітичні та суспільно-політичні програми
фото: Reuters

Запуск телеканалу в Україні заплановано на весну 2026 року

Американський новинний телеканал Newsmax оголосив про запуск Newsmax Ukraine, який базуватиметься в Києві та вироблятиме оригінальний місцевий й регіональний контент для аудиторій в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу телеканалу.

Newsmax Ukraine  працюватиме як повноцінна редакція, що вироблятиме оригінальні новини, аналітичні та суспільно-політичні програми. Запуск запланований на весну 2026 року. 

Канал також забезпечуватиме українськомовну ретрансляцію контенту Newsmax, паралельно розробляючи формати англійською та російською мовами, адаптовані для міжнародної та регіональної аудиторії.

Зазначається, що місія Newsmax Ukraine полягає в подоланні інформаційного розриву між Україною та США. Генеральною продюсеркою телеканалу стане журналістка та медіаменеджерка Людмила Немиря. Вона відповідатиме за стратегію розвитку, редакційну політику та інші аспекти діяльності каналу.

До слова, на офіційному сайті Білого дому з'явився новий розділ під назвою Media Offenders, де публікуються списки видань, на думку американської адміністрації, що поширюють недостовірну інформацію або перекручують заяви президента США Дональда Трампа. Цей розділ оновлюється щотижня і містить огляд медіа, яких «ловлять» на помилковій інтерпретації фактів чи наявності упередженості в подачі матеріалів.

Адміністрація Трампа також висловила претензії до таких видань, як Associated Press, The New York Times, The Wall Street Journal, Politico і Axios. На сторінці створено таблицю з конкретними публікаціями, які, на думку уряду, порушують стандарти журналістики.

