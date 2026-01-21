Головна Скотч Шоу-біз
«Я нічого поганого не зробила». Співачка Alyosha попередила ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Олена Тополя зазначила, що розслідування у справі про злиття її інтимних відео в мережу триває
скриншот з відео Олени Тополі

Артистка пригрозила усім людям, які розповсюджують про неї неправду

Співачка Alyosha (Олена Тополя) пригрозила людям, які поширюють про неї неправдиву інформацію. Вона пообіцяла, що кожен, хто поширює фейки проти неї, буде відповідати перед законом. Відповідне відеозвернення артистка оприлюднила у своїх соцмережах, повідомляє «Главком».

Олена Тополя наголосила, що ЗМІ, які публікують фейки проти неї, відповідатимуть перед законом. Вона наголосила також, що зафіксовані всі, хто зливав її інтимні відео в інтернет.

«Познайомилася з хлопцем я лише через тиждень після подачі документів до суду про розірвання шлюбу. Вважаю, що це моє особисте життя і воно не має бути в доступі ні в кого», – каже вона.

Співачка додала, що інцидент є кримінальним правопорушенням, а розслідування у справі триває. Вона наголосила, що нічого погано не зробила та нічого не порушувала, зазначивши, що має право на особисте життя. «Просто думайте самі, кому ж так цікаво розповсюджувати негідну інформацію проти мене і робити з мене зрадницю», – повідомила Тополя.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали чоловіка, який шантажував українську співачку Alyosha (Олена Тополя). За нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки затриманий вимагав гроші.

За даними слідства, йдеться про 23-річного мешканця Києва. Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу. Аби ця інформація не потрапила в публічну площину, вимагав гроші. Його затримали оперативники ДСР Нацполіціі та слідчі поліції Київської області.

До слова, співак Тарас Тополя публічно відреагував на ситуацію навколо своєї колишньої дружини Олени Тополі, яку шантажували оприлюдненням її інтимних відео. Тарас Тополя заявив, що він отримав на особисту пошту лист, де було інтимне відео з його колишньою дружиною Оленою Тополею та іншим чоловіком.

Співак наголосив у своєму повідомленні на тому, що він розлучився з дружиною 14 січня 2026 року. Однак подружжя прийняло рішення щодо розлучення ще минулого року. 

Теги: Alyosha скандал ЗМІ

