Білий дім створив «чорний список» ЗМІ, який щотижня оновлюється

У розділі зазначено не тільки назви статей, а й імена відповідальних журналістів, а також причини внесення в «чорний список»

На офіційному сайті Білого дому з'явився новий розділ під назвою Media Offenders, де публікуються списки видань, на думку американської адміністрації, що поширюють недостовірну інформацію або перекручують заяви президента США Дональда Трампа, пише «Главком».

Цей розділ оновлюється щотижня і містить огляд медіа, яких «ловлять» на помилковій інтерпретації фактів чи наявності упередженості в подачі матеріалів.

У списку потрапили відомі американські ЗМІ, серед яких The Washington Post, CBS News, The Independent, а також Boston Globe. Особливу увагу привертає «Зала ганьби», де лідером є The Washington Post, а найближчими переслідувачами стали MSNBC та CBS News.

Адміністрація Трампа також висловила претензії до таких видань, як Associated Press, The New York Times, The Wall Street Journal, Politico і Axios. На сторінці створено таблицю з конкретними публікаціями, які, на думку уряду, порушують стандарти журналістики.

У розділі зазначено не тільки назви статей, а й імена відповідальних журналістів, а також причини внесення в «чорний список», серед яких значаться «упередженість» і «лівий біс».

Адміністрація заявляє, що в майбутньому вони планують визначати «лідерів» цього списку, додаючи нові публікації і медіа, яких звинувачують у поширенні «фейків».

Раніше президент США Дональд Трамп на пресконференції розлютився на журналістку та назвав її тупою.

До слова, 25 листопада президент США Дональд Трамп звинуватив The New York Times у брехні та назвав видання «ворогом народу» після виходу матеріалу, де журналістка писала про ознаки старіння і зменшення його енергійності на посаді глави держави.