Скандал із Трампом: керівництво BBC пішло у відставку через підробку його промови

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Скандал із Трампом: керівництво BBC пішло у відставку через підробку його промови
Трамп назвав керівників BBC нечесними людьми
фото: The White house/Facebook

Скандал розгорівся через те, що BBC змонтувала дві частини виступу Трампа таким чином, щоб створити хибне враження, ніби він відкрито закликав до захоплення Капітолію у 2021 році

Президент США Дональд Трамп звинуватив топ-керівництво британської телерадіокомпанії BBC у спробі вплинути на результати президентських виборів у США. Ці звинувачення збіглися з новиною про відставку двох ключових фігур компанії, передає «Главком».

Глава Білого дому у своєму пості в Truth Social звернув особливу увагу на генерального директора Тіма Деві, який йде у відставку, та гендиректора новин Дебору Тернесс, також звинувативши їх у корупції.

Трамп стверджує, що керівників BBC спіймали на підробці його промови 6 січня (2021 року). Він подякував виданню The Telegraph за викриття, назвавши фігурантів дуже нечесними людьми, які намагалися вплинути на результати президентських виборів.

Президент США також наголосив на тому, що BBC представляє країну, яку вважають ключовим союзником Штатів, і назвав ситуацію жахливим ударом по демократії.

Відставка Тіма Деві та Дебори Тернесс пов'язана саме зі скандалом навколо редагування промови Дональда Трампа у документальному фільмі «Panorama».

Видання The Telegraph повідомило, що BBC змонтувала дві частини виступу Трампа таким чином, щоб створити хибне враження, ніби він відкрито закликав до захоплення Капітолію у 2021 році. Інформація про це витік від Майкла Прескотта, колишнього консультанта комітету з редакційних стандартів BBC.

Міністр культури Британії Ліза Ненді назвала проблему з «Panorama» дуже серйозною і підтвердила наявність системної упередженості у висвітленні складних питань на BBC.

Тім Деві прокоментував своє рішення піти з посади після 20 років роботи, назвавши це «повністю моїм рішенням». Хоча він не назвав скандал єдиною причиною, він визнав, що поточні дебати навколо BBC вплинули на його вибір.

«Загалом BBC працює добре, але було допущено деякі помилки, і як генеральний директор я повинен взяти на себе всю відповідальність», – резюмував Деві. Голова BBC Самір Шах висловив повагу до рішення Деві, назвавши цей день сумним для телерадіокомпанії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп звернувся до суду з позовом проти медіамагната Руперта Мердока та двох журналістів газети The Wall Street Journal. Причиною стала публікація, в якій стверджується, що Трамп нібито надсилав засудженому сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну лист із непристойним малюнком. 

