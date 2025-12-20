Головна Світ Політика
Директорка Нацрозвідки США звинуватила Reuters у поширенні пропаганди щодо планів Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард зазначила, що Reuters просуває фальшиві наративи в інтересах «паліїв війни»
фото: The Washington Post

У Reuters написали, що російський диктатор Путін все ще має намір встановити контроль над усією територією України та частиною Європи, яка раніше належала до радянського блоку

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард різко розкритикувала публікацію агентства Reuters, у якій стверджувалося, що Володимир Путін прагне захопити всю Україну та частину Європи. Габбард назвала ці дані «брехнею та пропагандою», спрямованою на зрив мирних ініціатив Дональда Трампа, передає «Главком».

За словами очільниці Нацрозвідки, видання свідомо просуває фальшиві наративи в інтересах «паліїв війни». Вона підкреслила, що такі публікації мають на меті посіяти істерію та страх, щоб змусити суспільство підтримати ескалацію та втягнути армію США у пряме протистояння з Росією. Габбард зазначила, що згідно з оцінками американської розвідки, РФ насправді намагається уникнути великої війни з НАТО і наразі не має військових можливостей для окупації всієї України чи європейських країн.

Водночас, матеріал Reuters, який викликав таку реакцію, посилається на шість поінформованих джерел та звіти розвідки, що вказують на незмінність стратегічних цілей Кремля. Зокрема, у статті йдеться про занепокоєння європейських лідерів та спецслужб Польщі і країн Балтії, які вбачають у діях Путіна загрозу.

На тлі цього ідеологічного протистояння команда Трампа продовжує розробку мирного плану. Попри оптимізм команди Трампа, президент Володимир Зеленський та навіть держсекретар США Марко Рубіо висловлюють сумніви щодо реальної готовності Путіна до компромісів, оскільки останній продовжує наголошувати на військових успіхах РФ та не виявляє ознак відступу від своїх вимог.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий вести діалог про завершення війни «на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року». 

Путін виклав умови Росії для початку мирних переговорів і завершення війни в Україні. Серед них – виведення українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей в межах їх адміністративних кордонів, відмова від вступу до НАТО і зняття антиросійських санкцій.

Відомо, що попри активізацію зусиль президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання, Володимир Путін заявив про незмінність своїх вимог до України. Під час виступу на колегії Міністерства оборони РФ він підкреслював, що Росія не піде на поступки в питаннях територій і готова продовжувати війну для захоплення нових регіонів.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що останні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна свідчать про те, що він хоче продовжувати війну та окупувати якомога більше територій України.

