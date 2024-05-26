Росіяни окупували Уманське – DeepState

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії фронту

Росіяни окупували село Уманське Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог окупував Уманське та просунувся в Іванівці», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти не припиняють атакувати українські позиції вздовж майже всієї лінії фронту. Загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій у суботу зросла до 110. Найбільше боєзіткнень фіксується на Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках.

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії фронту. Окупанти намагаються протиснути нашу оборону за підтримки штурмової авіації. Українські воїни тримають зайняті рубежі і завдають ворогу відчутних втрат.

Як повідомлялося, поблизу Часового Яру в Донецькій області тривають запеклі бої. Російські загарбники просунулись поблизу міста. Про це повідомили аналітики DeepState. Опублікована карта проєкту свідчить, що ворог наближається до межі Часового Яру.