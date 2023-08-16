Андрій Пащук приступив до виконання обов’язків Директора БЕБ

Андрій Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року

Едуард Федоров був звільнений відповідним наказом БЕБ за згодою сторін 14 серпня 2023 року

Андрій Вікторович Пащук приступив до виконання обов’язків Директора Бюро економічної безпеки України. Про це повідомляє пресслужба БЕБ

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Андрій Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання. Наразі в.о. Директора БЕБ здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату (ЦА) та територіальних управлінь (ТУ) БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених Законом України «Про Бюро економічної безпеки України», – йдеться у повідомленні.

До відома, Едуард Федоров був звільнений відповідним наказом БЕБ за згодою сторін 14 серпня 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що керівництво Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке було призначене лише у квітні, звільнене.

Як повідомлялося, на початку червня керівництво Бюро економічної безпеки запросило в уряду додаткове фінансування на 2023 рік через гостру нестачу коштів. У БЕБ уже почалися затримки у виплатах зарплат та відпустки за свій рахунок