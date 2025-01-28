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У Києві демонтували пам’ятник Павлову: його школа відома жорстокими експериментами

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Києві демонтували пам’ятник Павлову: його школа відома жорстокими експериментами
Наразі демонтований пам’ятник зберігається на спеціальному майданчику для безхазяйного майна
Фото: департамент територіального контролю Києва

Історично школа Івана Павлова проводила жорстокі експерименти не лише на тваринах, але й на людях

У Печерському районі Києва біля Олександрівської лікарні демонтували пам'ятник Івану Павлову, російському фізіологу. Про це повідомив департамент територіального контролю столиці.

Зазначається, що у столиці триває дерусифікація та очищення публічного простору від об'єктів, пов'язаних із російськими діячами. В Печерському районі біля Олександрівської лікарні фахівці КП «Київблагоустрій» на виконання доручення департаменту територіального контролю міста Києва демонтували пам'ятник Івану Павлову, російському фізіологу"

Попри його внесок у науку, його постать пов’язана з імперським наративом. Історично школа Івана Павлова проводила жорстокі експерименти не лише на тваринах, але й на людях. Зокрема, для цих експериментів використовували безпритульних дітей віком від 6 до 15 років.

Демонтажі відбуваються відповідно до рішення Київської міської ради № 6880/6921 від 13 липня 2023 року «Про затвердження переліку об’єктів, що підлягають усуненню з публічного простору міста Києва» (в редакції рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1653/9619). Наразі демонтований пам’ятник зберігається на спеціальному майданчику для безхазяйного майна. У подальшому він буде переданий до Державного музею авіації України імені О.К. Антонова, де вже зберігаються інші демонтовані об’єкти.

КП «Київблагоустрій» з 2022 року вже демонтувало 59 об’єктів, включаючи пам’ятник Щорсу. Загалом, станом на кінець січня 2025 року, у Києві було прибрано 118 таких об’єктів.

Департамент територіального контролю міста Києва продовжує системну роботу з очищення міського простору від символів імперського минулого, забезпечуючи виконання рішень Київської міської ради у співпраці з комунальними підприємствами.

Нагадаємо, Київрада визначила ще 53 пам’ятники і знаки, що відображають радянські та російські пропагандистські наративи і містять недостовірну історичну інформацію. 

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Теги: Київ Київрада пам'ятник дерусифікація демонтували

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