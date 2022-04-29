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    Події в Україні

    Польща передала Україні танків на дві бригади

    Польські ЗМІ повідомили, що Україна отримує немодернізовані танки Т-72 - Польща передала Україні танків на дві бригади
    Польські ЗМІ повідомили, що Україна отримує немодернізовані танки Т-72
    фото з відкритих джерел

    Крім танків, в Україну відправили кілька десятків бойових машин піхоти

    Польща надала Україні понад 200 одиниць танків Т-72. Цього достатньо для формування двох бригад. Про це повідомляє Polskie Radio.

    Крім танків, в Україну відправили кілька десятків бойових машин піхоти.

    Наразі Варшава передала Україні техніки на 7 мільярдів злотих. Серед озброєнь, які від Польщі отримала Україна, є самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика» та реактивні системи залпового вогню «Град». А також – ракети класу «повітря-повітря» для літаків МІГ-29 і Су-27.

    Крім важкої техніки, це також дрони виробництва польської компанії WB Electonics, які використовують, серед іншого, для розвідувальної діяльності.

    «Самі українці хваляться, що мають польські безпілотники Warmate – систему баражуючого боєприпасу, подібну на американські дрони-камікадзе Switchblade. З польського арсеналу українські захисники отримали також переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, які вже, за неофіційною інформацією, збивали російські гелікоптери. Польща також надає Україні велику кількість боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

    Пострадянські танки Т-72 Україні вже передала Чехія. У Польщі є майже 400 одиниць цієї техніки. Згідно з рішенням Міноборони Польщі в 2019, році деякі з них були модифіковані, в основному з погляду вогневих можливостей цих танків. Проте за даними ЗМІ, українській армії передають переважно машини з-поза програми модернізації.

    Сьогодні Повітряні сили повідомили, що словацький С-300 вже в Україні: він захищає небо на півдні.

    Тим часом Британія закликає вдвічі збільшити допомогу Україні.

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    Теги: росія окупанти Польща Міноборони війна Генштаб військова техніка Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Польща передала Україні танків на дві бригади