Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Соратник Зеленського: Після Бучі для європейських «друзів Путіна» дороги назад немає

Надія Карбунар
glavcom.ua
Соратник Зеленського: Після Бучі для європейських «друзів Путіна» дороги назад немає
Після звірств у Бучі в Європі зрозуміли, що мають справу з новим Гітлером
фото з відкритих джерел

Голова комітету із закордонних справ Верховної Ради впевнений, вибори у європейських країнах не вплинуть на підтримку України

Вибори, що відбуваються або відбулися в низці європейських країн, зокрема в Італії, Боснії та Герцеговині, не матимуть впливу на підтримку України. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

За словами нардепа, він сподівається, що новий правий італійський уряд буде проукраїнським.

«Я входжу в ПАРЄ до політичної групи консерваторів, де є представники правої італійської партії, які виграли вибори. У мене було спочатку не те, щоб розчарування, а певне занепокоєння, аби не вийшло гірше, ніж за прем’єрства Маріо Драгі, який займав проукраїнську позицію. І для мене було дуже нехорошим сигналом, що до цієї коаліції увійшла партія «Вперед, Італія» Сільвіо Берлусконі – давнього друга Путіна. Але коли я порушив це питання в чаті, то отримав відповідь від італійських колег, що вони будуть з Україною до кінця. Сподіваюся, що там відбулися показові зміни і навіть ті наївні західні політики, що плекали якісь ілюзії стосовно Путіна, багато чого зрозуміли», – пояснив Олександр Мережко.

За словами соратника Зеленського, нині друзі Путіна трохи зачаїлися, як це було після окупації Криму. Деякий час всі були в шоці, прихильники диктатора мовчали, а потім знову вийшли з окопів і почали продовжувати пропутінську пропаганду. Можливо, і зараз сподіваються те саме повторити.

«Але, думаю, після Бучі вже дороги назад немає. Я б порівняв це зі Сребреницею, коли всі в Європі зрозуміли, що компромісу не буде, і вони мають справу з новим Гітлером. Або ти на боці добра та справедливості, або, якщо навіть займаєш нейтральну позицію, стаєш на бік зла. Мені здається, європейські політики це усвідомили», – пояснив Олександр Мережко.

Нагадаємо, лідерка ультраправої партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступною прем’єркою Італії, засудила анексію Росією українських територій. Вона також заявила, що президент держави-агресорки Володимир Путін становить загрозу для Європи. 

В Італії спікером Палати депутатів – нижньої палати парламенту – обрали члена правої партії «Ліга» Лоренцо Фонтану, який є великим шанувальником Путіна.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

2 жовтня у Боснії відбулися президентські та парламентські вибори, в тому числі президентські вибори в Республіці Сербській, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини на яких головними претендентами були проросійський кандидат Додік, і кандидат від опозиції Єлена Тривіч. У ніч виборів Трівіч оголосила про перемогу на основі попереднього підрахунку голосів на частині виборчих дільниць. Втім,вже зранку лідером перегонів виявився Мілорад Додік, що було підтверджено Центральним виборчкомом після підрахунку 98% голосів.

Три опозиційні партії, які підтримали Трівіч, провели акції протесту у головному місті регіону Баня-Лука, на яких вимагали перерахунку голосів, посилаючись на численні порушення. Перемогу Додіка поставили під сумнів: виборчком Боснії вирішив повторно порахувати голоси.

Читайте також:

Теги: вибори дороги путін Італія партії політика президент диктатор

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боснія і Герцеговина відмовилась впустити в країну групу російських військових медиків.
Боснія і Герцеговина не впустила в країну групу російських військових медиків
3 травня, 2020, 08:58
Сьогодні в Італії проходять позачергові парламентські вибори
Італія обирає новий парламент: у кого шанси на перемогу
25 вересня, 10:29
Італійські винищувачі розміщені на базі Мальборк на півночі Польщі
Італія підняла винищувачі через російські літаки на польському кордоні
30 вересня, 06:50

Суспільство

Соратник Зеленського: Після Бучі для європейських «друзів Путіна» дороги назад немає
Соратник Зеленського: Після Бучі для європейських «друзів Путіна» дороги назад немає
У День захисників і захисниць одружилися понад 1,3 тисячі пар
У День захисників і захисниць одружилися понад 1,3 тисячі пар
Блогер Дурнєв розказав, як живе його рідня у розбомбленому росіянами Маріуполі
Блогер Дурнєв розказав, як живе його рідня у розбомбленому росіянами Маріуполі
15 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
15 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному воїну УПА Мирославу Симчичу
Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному воїну УПА Мирославу Симчичу
Блогер-мільйонник Олексій Дурнєв розказав, як швидко опанував українську мову
Блогер-мільйонник Олексій Дурнєв розказав, як швидко опанував українську мову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
385K
Шойгу заявив про готовність до припинення вогню. Банкова відреагувала
256K
Путін визвірився на Макрона (відео)
223K
Що з руками? Путін на саміті СНД дивно рухався (відео)
146K
Лукашенко закликав країни СНГ воювати за Путіна (відео)
70K
Наступ із Білорусі буде? Лукашенко зробив заяву (відео)
37K
У Києві пролунав вибух

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
Вчора, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Вчора, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту