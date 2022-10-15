Соратник Зеленського: Після Бучі для європейських «друзів Путіна» дороги назад немає

Після звірств у Бучі в Європі зрозуміли, що мають справу з новим Гітлером

Голова комітету із закордонних справ Верховної Ради впевнений, вибори у європейських країнах не вплинуть на підтримку України

Вибори, що відбуваються або відбулися в низці європейських країн, зокрема в Італії, Боснії та Герцеговині, не матимуть впливу на підтримку України. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

За словами нардепа, він сподівається, що новий правий італійський уряд буде проукраїнським.

«Я входжу в ПАРЄ до політичної групи консерваторів, де є представники правої італійської партії, які виграли вибори. У мене було спочатку не те, щоб розчарування, а певне занепокоєння, аби не вийшло гірше, ніж за прем’єрства Маріо Драгі, який займав проукраїнську позицію. І для мене було дуже нехорошим сигналом, що до цієї коаліції увійшла партія «Вперед, Італія» Сільвіо Берлусконі – давнього друга Путіна. Але коли я порушив це питання в чаті, то отримав відповідь від італійських колег, що вони будуть з Україною до кінця. Сподіваюся, що там відбулися показові зміни і навіть ті наївні західні політики, що плекали якісь ілюзії стосовно Путіна, багато чого зрозуміли», – пояснив Олександр Мережко.

За словами соратника Зеленського, нині друзі Путіна трохи зачаїлися, як це було після окупації Криму. Деякий час всі були в шоці, прихильники диктатора мовчали, а потім знову вийшли з окопів і почали продовжувати пропутінську пропаганду. Можливо, і зараз сподіваються те саме повторити.

«Але, думаю, після Бучі вже дороги назад немає. Я б порівняв це зі Сребреницею, коли всі в Європі зрозуміли, що компромісу не буде, і вони мають справу з новим Гітлером. Або ти на боці добра та справедливості, або, якщо навіть займаєш нейтральну позицію, стаєш на бік зла. Мені здається, європейські політики це усвідомили», – пояснив Олександр Мережко.

Нагадаємо, лідерка ультраправої партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступною прем’єркою Італії, засудила анексію Росією українських територій. Вона також заявила, що президент держави-агресорки Володимир Путін становить загрозу для Європи.

В Італії спікером Палати депутатів – нижньої палати парламенту – обрали члена правої партії «Ліга» Лоренцо Фонтану, який є великим шанувальником Путіна.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

2 жовтня у Боснії відбулися президентські та парламентські вибори, в тому числі президентські вибори в Республіці Сербській, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини на яких головними претендентами були проросійський кандидат Додік, і кандидат від опозиції Єлена Тривіч. У ніч виборів Трівіч оголосила про перемогу на основі попереднього підрахунку голосів на частині виборчих дільниць. Втім,вже зранку лідером перегонів виявився Мілорад Додік, що було підтверджено Центральним виборчкомом після підрахунку 98% голосів.

Три опозиційні партії, які підтримали Трівіч, провели акції протесту у головному місті регіону Баня-Лука, на яких вимагали перерахунку голосів, посилаючись на численні порушення. Перемогу Додіка поставили під сумнів: виборчком Боснії вирішив повторно порахувати голоси.