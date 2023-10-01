У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT

Китайські виробники згодні на продаж своїх товарів, але вимагають використовувати складну мережу посередників

З 1 вересня Китай обмежив експорт комплектуючих до БПЛА

Китай обмежив експорт недорогих споживчих дронів, через що українські військові зіткнулися з дефіцитом таких літальних апаратів. Про це пише видання The New York Times.

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За даними Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), Україна на фронті щомісяця втрачає по 10 000 дронів. Найпопулярнішими залишаються цивільні безпілотники китайських виробників DJI, EHang та Autel. За перше півріччя 2023-го року Україна отримала безпілотники з КНР на загальну суму в понад $200 тис.

У той час, поставки китайських дронів до Росії за аналогічний період досягли $14,5 млн.

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NYT зазначає, що китайські виробники згодні на продаж своїх товарів, але часто вимагають від покупців використовувати складну мережу посередників. Через це українцям іноді доводилося вдаватися до контрабанди.

У виданні зазначають, що завдяки обмеженням Китай використовує прихований вплив на війну в Україні. Зокрема, в останні місяці китайські компанії скорочували продаж дронів та компонентів для безпілотників. Через введені обмеження на початку вересня ситуація з поставками БПЛА погіршилася.

Засновник однієї з українських компаній розповів для NYT, що поки отримує компоненти завдяки особистим зв'язкам з китайськими заводами. Згідно з офіційними даними митниці, останнім часом Україна отримала мільйони китайських безпілотників та комплектуючих, більшість з яких надійшла від європейських посередників.

Нагадаємо, Китай припинив поставки дронів до Росії, через що в РФ розпочався справжній дефіцит дронів та комплектуючих до них.