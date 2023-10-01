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У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Китайські виробники згодні на продаж своїх товарів, але вимагають використовувати складну мережу посередників
фото: DJI

З 1 вересня Китай обмежив експорт комплектуючих до БПЛА

Китай обмежив експорт недорогих споживчих дронів, через що українські військові зіткнулися з дефіцитом таких літальних апаратів. Про це пише видання The New York Times.

За даними Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), Україна на фронті щомісяця втрачає по 10 000 дронів. Найпопулярнішими залишаються цивільні безпілотники китайських виробників DJI, EHang та Autel. За перше півріччя 2023-го року Україна отримала безпілотники з КНР на загальну суму в понад $200 тис.

У той час, поставки китайських дронів до Росії за аналогічний період досягли $14,5 млн.

NYT зазначає, що китайські виробники згодні на продаж своїх товарів, але часто вимагають від покупців використовувати складну мережу посередників. Через це українцям іноді доводилося вдаватися до контрабанди.

У виданні зазначають, що завдяки обмеженням Китай використовує прихований вплив на війну в Україні. Зокрема, в останні місяці китайські компанії скорочували продаж дронів та компонентів для безпілотників. Через введені обмеження на початку вересня ситуація з поставками БПЛА погіршилася.

Засновник однієї з українських компаній розповів для NYT, що поки отримує компоненти завдяки особистим зв'язкам з китайськими заводами. Згідно з офіційними даними митниці, останнім часом Україна отримала мільйони китайських безпілотників та комплектуючих, більшість з яких надійшла від європейських посередників.

Нагадаємо, Китай припинив поставки дронів до Росії, через що в РФ розпочався справжній дефіцит дронів та комплектуючих до них. 

 

Теги: експорт Китай безпілотник

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