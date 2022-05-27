Армія РФ частково зайшла на околиці Сєверодонецька, але місто під контролем ЗСУ

У місті тривають важкі бої

Місто Сєвєродонецьк, що на Луганщині, не оточене, але частина підрозділів російської армії зайшла на околиці міста. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у коментарі «Радіо Свобода».

«Сьогодні рашистські ЗМІ розповсюджують інформацію, що місто повністю в оточенні, але це не відповідає дійсності. Не відрізане місто. І воно не в оточенні. Певні частини російської армії все ж таки зайшли на околиці міста, в готель «Мир». Вони контролюють цей готель (цю територію) і поруч автовокзал, але далі просунутись не можуть. Досі тривають важкі бої в місті», – розповів Гайдай.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай опублікував кадри того, який вигляд мають школи Луганщини після обстрілів ворога. Також Гайдай зазначав, що зараз для Луганщини найважчий час за всі вісім років війни. Росіяни наступають на всіх напрямках одночасно. Відомо, що Росія стягнула на Луганщину 25 батальйонних тактичних груп.