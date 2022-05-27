Гайдай показав моторошні кадри зруйнованих шкіл Луганщини (фото)

Останній дзвоник не лунав сьогодні на Луганщині…тільки ворожі гармати

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай опублікував кадри того, як виглядають школи Луганщини після обстрілів ворога.

«В наших дітей сьогодні не було традиційного свята…в нас, взагалі, зараз свят немає. Ті школярі, батьки яких забрали в безпеку, змогли почути останній дзвоник онлайн. Ті діти, які досі залишаються в бомбосховищах області – слухали канонаду», – йдеться у дописі.

Гайдай додав, що наші школи – це пусті цегляні коробки, через розбиті вікна дме вітер, запах згарища, замість парт – лише металеві основи, а на вцілілих дошках застигло 23 лютого.

«Діти на окупованих територіях сьогодні не змогли сказати українською – до зустрічі у вересні. Діти втрачають свої шкільні роки, коли вони мали б лише отримувати знання та готуватися до дорослого життя… зараз наші діти вже дорослі», – наголосив Гайдай.

Нагадаємо, що раніше Гайдай зазначав, що зараз для Луганщини найважчий час за всі вісім років війни. Росіяни наступають на всіх напрямках одночасно.

Як повідомлялося, 24 травня російські війська продовжили обстрілювати Сєвєродонецьк і влучили у підприємство «Азот», де облаштовані декілька бомбосховищ. Внаслідок обстрілу загинули четверо осіб.

Рашисти перетворюють Сєвєродонецьк на новий Маріуполь. На багатьох напрямках постійно здійснюються ворожі атаки, а населені пункти рашисти обстрілюють з артилерії та систем залпового вогню.

Відомо, що Росія стягнула на Луганщину 25 батальйонних тактичних груп.