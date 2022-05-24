Ситуація на Луганщині на межі критичної: РФ гатить на всіх напрямках одночасно

На окупованих територіях Луганщини РФ тримає напоготові вертольоти та важку зброю

Зараз для Луганщині найважчий час за всі вісім років війни. Росіяни наступають на всіх напрямках одночасно. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у вечірньому зведенні.

«Орки вбивають наші міста, трощать усе навколо. Сєвєродонецьк – ледь живий. Обласний центр закидали авіабомбами», – розповів він.

Російські окупанти атакують Сєвєродонецький напрямок, у Гірській громаді з боку Золотого та Катеринівки, біля Попасної з боку Комишувахи і Білогорівку.

Траса Лисичанськ – Бахмут повністю прострілюється. Там уже працюють ворожі ДРГ.

«Ситуація на межі критичної. Рашисти стягнули в нашу область шалену кількість бійців і техніки. На окупованих територіях орки тримають напоготові вертольоти та важку зброю», – повідомив Гайдай.

Як повідомлялося, 24 травня російські війська продовжили обстрілювати Сєвєродонецьк і влучили у підприємство «Азот», де облаштовані декілька бомбосховищ. Внаслідок обстрілу загинули четверо осіб.

Рашисти перетворюють Сєвєродонецьк на новий Маріуполь. На багатьох напрямках постійно здійснюються ворожі атаки, а населені пункти рашисти обстрілюють з артилерії та систем залпового вогню.

Також ворог намагається захопити автошлях Лисичанськ – Бахмут, який називають «дорогою життя». Це заблокує евакуацію цивільних мешканців та постачання гуманітарних вантажів.

Відомо, що Росія стягнула на Луганщину 25 батальйонних тактичних груп.



