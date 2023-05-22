Атака безпілотника на Одещину: ЗСУ повідомили подробиці

Сили ППО знищили російський ударний безпілотник над морем

Російські загарбники ввечері 21 травня спрямували ударний безпілотник в напрямку Одеської області. Українські сили протиповітряної оборони збили ворожу ціль. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Telegram.

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За його словами, учора над морем сили ППО знищили російський ударний безпілотник, який прямував в Одеську область.

Назаров додав, що наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 «Калібрів».

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«Таким чином, рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації – дуже високий! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і власною безпекою», – закликав він.

Нагадаємо, ввечері неділі 21 травня в Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

До слова, завершилася 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, своєю чергою, підкреслює тактику терору з боку РФ.