Імовірно, в місті спрацювали сили протиповітряної оборони

Ввечері неділі 21 травня в Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

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Повідомлення про вибух надійшло від видання о 22:00

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук поінформував у Telegram, що ситуація в місті під контролем.

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«Ситуація повністю під контролем. Сили оборони на певних позиціях», – написав він.

Він також закликав жителів Одещини не ігнорувати тривогу в області.

Нагадаємо, триває 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, своєю чергою, підкреслює тактику терору з боку РФ.