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Атака дронів на Дніпропетровщину та обстріл Харківщини: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів на Дніпропетровщину та обстріл Харківщини: яка ситуація в регіонах
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Поліція Донеччини

Зранку росіяни обстріли з міномету громади Сумщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За минулу добу – один обстріл, із АГС, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Сьогодні зранку – обстріли з міномету по Білопільській громаді. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли Білопільської громади з мінометів та скидання з БПЛА вибухового пристрою ВОГ. За попередньою інформацією − без втрат та руйнувань. Вночі ворог здійснив обстріли по прикордонним територіям та населених пунктах Сумської області.

Ввечері був артилерійський приход по території Новослобідської ТГ. Також ввечері – приход, попередньо ствольна артирерія, теж по території Новослобідської ТГ. Інформація про постраждалих та руйнування з’ясовується.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Плавні, Високогірне, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Чарівне, Кам'янське, Степове.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються. 

Дніпропетровщина

Вночi ворог атакував область чотирма безпілотниками. Їх знищено. Після шостої ранку агресор вдарив по Нiкопольщинi. Спрямував важку артилерiю по Червоногригорівській громадi та Нiкополю. Наслiдки атак з’ясовуються. Попередньо – без жертв.

Протягом доби ворог бив з артилерії по Нікополю. За вчорашній день по місту агресор випустив понад десять артилерійських снарядів. Пошкодив шість приватних будинків та дві господарчі споруди. Руйнувань зазнало одне приватне підприємство та магазин, зачепило лінії електропередач. Без жертв.

Харківщина

На Слобожанському напрямку протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве.

На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане.

Вчора зранку у м. Куп'янськ ворог обстріляв будівлю станції Куп’янськ-Південний, сталася пожежа. Без постраждалих.

Також протягом дня ворог з танків та САУ обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Без постраждалих.

У с. Бударки Чугуївського району вчора вдень російський боєприпас влучив у цивільний автомобіль. Загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.

Луганщина

Минулої доби наші воїни відбили атаки противника в районах Білогорівки і Невського. 

На Луганській ділянці фронту протягом дня відбулося 14 боєзіткнень, внаслідок яких росіяни понесли втрати живої сили, також знищено два танки Т-72, БМП і самохідний міномет «Тюльпан» росіян.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли Куземівки, Білогорівки, Невського, Червонопопівки і Серебрянського лісництва.

Лисичанськ знов закрили на в’їзд. Потрапити в місто можна тільки за наявності реєстрації і, відповідно, документів російського зразку.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Сьогодні зранку – обстріл м.Часів Яр. Пошкоджені житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Вночі – ракетний удар по Краматорську. Зруйнована школа. Постраждалих немає.

За добу – обстріли населених пунктів із застосуванням ЗРК С-300, артилерії, РСЗВ «Град», «Смерч», танків, мінометів. Обстріляні: с.Гришине, Авдіївка (ПрАТ «АКХЗ», житловий сектор, промислова зона), с.Красногорівка, с.Дачне, Бахмут, с.Времівка, с.Ласточкине, с.Карлівка, Курахове. 

За добу на Донеччині: один загиблий, п'ятеро поранених. 

Миколаївщина

Вчора вдень та сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснив обстріли по районам населених пунктів Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та місто Херсон.

Терористи РФ із мінометів вдарили по селу Понятівка Дарʼївської громади. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди. Через цю ворожу атаку загинула жінка та двоє її синів – 2016 та 2008 року народження.

У селищі Кіндійка, що у передмісті Херсона, під час недільної служби ворог обстріляв церкву. У храмі на той час перебувало чимало вірян. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Церква теж вціліла, повилітали вікна. Найбільших руйнувань зазнав будинок священника, саме туди прилетів снаряд.

За добу противник здійснив – 74 обстріли (354 снарядів), у т.ч. 4 (23 снарядів) по м. Херсон: мінометних – 24, РСЗВ – два, артилерійських – 29, танкових – три, БПЛА – 15, АГС – один.  З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 74 особи, з них четверо – діти.

Нагадаємо, триває 376-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.

Теги: війна росія окупанти Україна

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