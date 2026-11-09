Росіяни атакували Черкащину ракетами та дронами: пошкоджено критичну інфраструктуру

Сили ППО знешкодили десять повітряних цілей, однак в обласному центрі та районі зафіксували пошкодження важливих об'єктів

Російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Черкаську область, застосувавши ракети та безпілотники. Унаслідок нападу пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, приватні будинки та підприємство. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Черкаську обласну військову адміністрацію.

За інформацією ОВА, російська атака розпочалася ще ввечері неділі. Українські захисники відбивали повітряний напад силами протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп. Загалом у межах Черкаської області вдалося знешкодити п'ять російських ракет і п'ять безпілотних літальних апаратів.

фото: Черкаська ОВА

фото: Черкаська ОВА

Однією з цілей російської атаки стали Черкаси. В обласному центрі зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури. Подробиць про характер руйнувань та конкретні об'єкти місцева влада не розголошує з міркувань безпеки.

Крім того, уламки та вибухова хвиля пошкодили щонайменше три приватні житлові будинки. Також у місті виникла пожежа в гаражі.

На іншій локації в Черкасах зафіксовано пошкодження будівлі приватного підприємства. Інформацію про масштаби руйнувань наразі уточнюють.

Наслідки російської атаки виявили й у Черкаському районі. Там уламки ворожої повітряної цілі пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Додаткових подробиць про цей об'єкт в обласній військовій адміністрації не повідомили.

В Уманському районі російський безпілотник упав у полі. Унаслідок падіння БпЛА виникла пожежа, під час якої згоріли вісім тюків соломи. Попри наслідки атаки в кількох районах області, інформації про травмованих людей немає.

Наразі відповідні служби продовжують працювати на місцях пошкоджень. Триває обстеження територій, на яких зафіксовано наслідки російських ударів.

В обласній військовій адміністрації наголосили, що оприлюднена інформація є попередньою. Дані про масштаби пошкоджень уточнюватимуть після завершення обстежень.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська атакували житловий масив у Кременчуці та приватне підприємство в Кременчуцькому районі Полтавської області. За оновленими даними, внаслідок ударів травмовано семеро людей, серед яких 16-річна дитина.