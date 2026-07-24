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Удар балістикою по Київщині: очевидиця розповіла про перші хвилини після влучань

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Удар балістикою по Київщині: очевидиця розповіла про перші хвилини після влучань
Наслідки удару по Київщині вдень 24 липня
фото: ДСНС

Очевидиця заявила, що на місці не було чергових медиків, а через відсутність зв'язку викликати допомогу було надзвичайно складно

Голова громадської організації «Захистимо Протасів Яр» Юлія Бартле, яка перебувала на місці російського удару у Бучанському районі вдень 24 липня, поділилася спогадами про перші хвилини після атаки, пише «Главком».

«Так, я була на цьому демо під Києвом. Тривоги не було, бо на місці не було зв'язку. Чи сталось все швидко і я не пам'ятаю тривоги. Десь близько 11:20-11:30 відразу приліт. Люди побігли в укриття. На майданчику купа поранених, що кричать, стогнуть і кличуть на допомогу. За три метри від мене – 200-й, а там далі ще і ще…», – зазначила Бартле.

Удар балістикою по Київщині: очевидиця розповіла про перші хвилини після влучань фото 1

За словами Бартле, разом із небагатьма людьми вона намагалася врятувати поранених між повторними ударами. «Допомогу надавало всього декілька людей. Між першим і другим прильотами встигла накласти турнікети двом пораненим. Знов прильот. Декілька вибухів. Достала в багажнику бронік. Одягла аптечку. Побігла до чоловіка, який затискав живіт моєю фліскою. Наклала пов'язку. Потім пізніше йому турнікет на ногу, який хтось приніс. Але перед тим ще двом встигла накласти турнікети. В мене було тільки чотири турнікети… Абсолютне безсилля… і безпорадність…», – написала очевидиця.

Вона також заявила, що на місці не було чергових медиків, а через відсутність зв'язку викликати допомогу було надзвичайно складно. «На заході не було чергової швидкої та медиків. Якби вони були, то, як мінімум, ще дві людини залишились би живі. Зв'язку геть не було. Поранені лежали і намагались додзвонитись самі в швидку чи хоча б комусь. Поляки, що були на заході, почали першими вивозити на своєму НРК поранених до дороги. Поки по Starlink наш оператор, що був вдома, зміг виїхати, вже були швидкі і ДСНС», – додала вона.

Зауважимо, у Бучанському районі Київської області завершили аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару. 

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Крім того, внаслідок російського обстрілу пошкоджено 23 приватні житлові будинки, два готелі, ресторан та 34 автомобілі. У ДСНС повідомили, що на місці удару продовжують працювати мобільні пункти Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

«Наразі на місці події продовжують працювати намети ДСНС та Нацполіції, куди можуть звернутися громадяни з питань, пов'язаних із наслідками російської атаки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ уточнили інформацію про російський ракетний удар по Київщині та результати роботи протиповітряної оборони.

За даними військових, близько 11:30 російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400», запущеними з північного напрямку.

«Іскандер-М» російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, призначений для завдання балістичних ударів на відстань до 500 км. Ракета несе бойову частину масою близько 480 кг і розвиває швидкість понад 2100 м/с. Вартість однієї ракети оцінюється приблизно у $3,2 млн.

ЗРК С-400 «Тріумф» створювався як система протиповітряної оборони, однак Росія регулярно застосовує його ракети для ударів по наземних цілях. Такі атаки менш точні, ніж удари «Іскандерами», проте ракети летять на великій швидкості й використовуються, зокрема, для виснаження української системи ППО.

Зауважимо, у Київській області російські війська завдали ракетного удару по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. Наслідки ворожої атаки на Київщині підтвердив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, на місці влучання триває рятувальна операція.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області зросла до 10. Ще близько 100 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. 

До слова, Генштаб ЗСУ наголосив, що уражений об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України

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Теги: обстріл Київщина балістичні ракети

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