Російський удар по Києву, землетрус у Неаполі та катастрофа F-35: головне за ніч 1 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 1 серпня 2026 року

Ніч на 1 серпня минула під знаком масованої балістичної атаки Росії на Київ, потужного землетрусу в Італії та авіакатастрофи у США. Російські війська двома хвилями завдали ударів по українській столиці, внаслідок чого загинули люди, десятки отримали поранення, а в кількох районах спалахнули пожежі та були пошкоджені житлові будинки. Тим часом поблизу Неаполя стався землетрус магнітудою 4,7, який залишив без електропостачання частину міста та призвів до перевірок будівель на пошкодження. У США на базі Корпусу морської піхоти розбився винищувач F-35B, пілот встиг катапультуватися, а причини аварії встановлює спеціальна комісія. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 1 серпня.

Росія завдала балістичного удару по Києву: є загиблі та десятки постраждалих

У ніч проти 1 серпня російські війська двома хвилями атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ударів загинули щонайменше четверо людей, ще 15 осіб, серед яких двоє підлітків віком 13 і 17 років, отримали поранення. У Солом'янському, Дарницькому та Шевченківському районах сталися пожежі, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі, а рятувальники розбирали завали, де залишалися заблоковані люди. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атаки, а інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Росія атакувала Київ балістикою колаж: glavcom.ua

Землетрус біля Неаполя залишив без світла частину міста

Увечері 31 липня в районі Флегрейських полів поблизу Неаполя стався землетрус магнітудою 4,7, який став одним із найпотужніших за останній час у цій вулканічній зоні. За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV), епіцентр залягав на глибині близько трьох кілометрів. Після підземних поштовхів у деяких районах Неаполя зникло електропостачання, було тимчасово призупинено рух місцевих поїздів, а в місті Поццуолі розпочали перевірку будівель на наявність пошкоджень. Інформації про загиблих чи постраждалих наразі не надходило, однак рятувальні та технічні служби продовжують обстеження території.

Рідкісний землетрус в Італії знеструмив кілька районів Неаполя колаж: glavcom.ua

У США розбився один із найдорожчих винищувачів світу F-35B

На авіабазі Корпусу морської піхоти США поблизу Сан-Дієго зазнав аварії багатоцільовий винищувач F-35B Lightning II, який вважається одним із найдорожчих бойових літаків у світі. Пілот встиг катапультуватися до падіння літака та був госпіталізований, інформація про його стан поки не розголошується. Причини катастрофи наразі встановлює спеціальна комісія, офіційні подробиці інциденту ще не оприлюднені. F-35B є модифікацією п'ятого покоління з можливістю короткого зльоту та вертикальної посадки, яку використовують Корпус морської піхоти США, Велика Британія, Італія та Японія.