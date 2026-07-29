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Перший запуск української балістики? Співзасновник Fire Point показав загадкове фото

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Перший запуск української балістики? Співзасновник Fire Point показав загадкове фото
Штілерман показав фото запуску безпілотників та ракет
фото: x.com/DenShtilierman

Частина коментаторів припустила, що йдеться про випробування або перший публічний запуск української балістичної ракети

Співвласник і головний конструктор української компанії Fire Point Сергій Штілерман опублікував фото запуску невідомої ракети, не розкривши жодних подробиць.

У мережі припустили, що на кадрах може бути перший публічний запуск української балістичної ракети. Про це повідомляє «Главком».

На світлині видно момент запуску ракети, яка за зовнішніми ознаками нагадує балістичну. Водночас Штілерман не уточнив, коли були зроблені кадри, де саме відбувся запуск і яку саме ракету зафіксовано.

«Ранок)», – підписав фото Штілерман.

Перший запуск української балістики? Співзасновник Fire Point показав загадкове фото фото 1
фото: x.com/DenShtilierman

Після публікації допису в соцмережах користувачі почали активно обговорювати його зміст. Частина коментаторів припустила, що йдеться про випробування або перший публічний запуск української балістичної ракети. Однак жодних офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Напередодні співзасновник Fire Point Денис Штілерман заявив, що восени цього року Україна може завдати ударів по Москві балістичними ракетами власного виробництва.

Нагадаємо, 20 липня співзасновник Fire Point Денис Штілерман заінтригував загадковим дописом, опублікувавши відео запуску ракети.

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Теги: балістичні ракети

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