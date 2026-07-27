Співзасновник Fire Point повідомив, коли українська балістика вдарить по Москві

Співзасновник Fire Point не уточнив, у якому саме місяці можливі ці удари

Штілерман зробив заяву про удари по Москві

Восени цього року Україна може завдати ударів по Москві балістичними ракетами власного виробництва. Про це заявив співзасновник Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає «Главком».

«Восени будуть удари по Москві. І наше завдання зараз пропалити двигун, подивитися, що конструкційно там нічого не розвалюється, як ТЗП тримає, двигун відпрацьовує. Далі ми робимо тестовий політ, бачимо, що все працює відповідно з польотним завданням, і далі вже починаються польоти на територію Росії», – сказав Штілерман.

Співзасновник Fire Point не уточнив, у якому саме місяці можливі ці удари.

Нагадаємо, 20 липня співзасновник Fire Point Денис Штілерман заінтригував загадковим дописом, опублікувавши відео запуску ракети.

До слова, Українська сторона планує отримати мінімально життєздатний прототип нової європейської системи протибалістичної оборони під кодовою назвою Freyja вже у першій половині наступного року. За словами заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давида Алояна, найближчим часом має відбутися перше засідання міжнародного керівного комітету, який оцінить витрати на дослідження та розробку зброї, здатної збивати російські балістичні ракети.