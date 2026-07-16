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Турецький міністр застав нічну балістичну атаку на Київ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Турецький міністр застав нічну балістичну атаку на Київ
Фідан опинився у Києві під час балістичного обстрілу Росії
фото: АР

Хакан Фідан прибув до Києва напередодні ввечері

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який прибув до Києва ввечері 15 липня, застав нічну російську атаку балістичними ракетами на українську столицю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги під час спільної пресконференції.

За словами Сибіги, турецький міністр прибув до Києва напередодні ввечері, а вже вночі столиця зазнала чергової масованої атаки.

«Ця ніч була гучною – переконаний, міністр також усе це чув. Навіть перебування у Києві високого гостя не зупинило цих терористів», – заявив глава українського МЗС.

До слова, рятувальники завершили ліквідацію всіх пожеж, що виникли в Києві внаслідок нічної російської атаки.

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У Києві після нічної російської атаки тимчасово перекрили рух транспорту на частині проспекту Академіка Корольова через ліквідацію наслідків обстрілу. 

У ніч проти 16 липня Росія завдала комбінованого удару по Києву ракетами та ударними безпілотниками.

Найбільших руйнувань зазнали Дарницький та Святошинський райони столиці. За даними ДСНС, загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них – дитина. Внаслідок атаки виникли пожежі у складських та адміністративних будівлях, пошкоджено вантажні автомобілі й цивільну інфраструктуру. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Теги: Київ обстріл

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