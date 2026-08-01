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У Києві зросла кількість жертв після балістичних ударів: серед поранених – підлітки

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У Києві зросла кількість жертв після балістичних ударів: серед поранених – підлітки
Кількість постраждалих в Києві після балістичного удару продовжує збільшуватися
фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали, кількість загиблих і поранених продовжує зростати, серед постраждалих – двоє підлітків.

У ніч проти 1 серпня російські війська двома хвилями атакували Київ балістичними ракетами. У столиці загинули четверо людей, ще щонайменше 15 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, склади, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і КМВА.

Так, у ніч на 1 серпня Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння та рух ракет у напрямку столиці. У місті пролунала серія потужних вибухів, після яких були зафіксовані пожежі, руйнування та жертви серед цивільного населення.

Перші повідомлення про наслідки атаки надійшли близько 02:10. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети у п'ятиповерховому житловому будинку були заблоковані люди, а у дворі виникла пожежа. На місце одразу вирушили рятувальники та екстрені служби.

Також внаслідок удару спалахнули складські будівлі у Дарницькому районі. Крім того, у Шевченківському районі сталося часткове руйнування житлового будинку на першому та другому поверхах, де під завалами залишалися люди.

О 02:20 Київська міська військова адміністрація повідомила про щонайменше двох поранених. Уже за кілька хвилин влада підтвердила загибель першої людини. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих, серед яких 17-річний хлопець.

Надалі кількість жертв і поранених постійно зростала. За попередньою інформацією, о 02:46 було відомо про трьох загиблих і п'ятьох госпіталізованих. Станом на 03:01 медики повідомили вже про десятьох поранених, а через кілька хвилин їхня кількість зросла до 12. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

О 03:10 Київська міська військова адміністрація уточнила, що внаслідок атаки загинули четверо людей, а кількість постраждалих збільшилася до 13 осіб.

Двоє людей загинули на Позняках у Києві - їх тіла загиблих лежали просто на проїжджій частині.

Двоє людей загинули на Позняках у Києві внаслідок атаки
Двоє людей загинули на Позняках у Києві внаслідок атаки
фото: київські Telegram-канали

Пізніше міський голова Віталій Кличко повідомив оновлені дані медиків. Станом на 03:36 відомо вже про 15 постраждалих, серед яких двоє неповнолітніх хлопців віком 13 та 17 років. Усіх поранених госпіталізували до столичних лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Повітряна тривога в Києві тривала до 02:47, після чого було оголошено відбій. Водночас уже після третьої години ночі російські війська здійснили ще одну хвилю балістичної атаки на столицю. Роботи з ліквідації наслідків ударів, розбору завалів та уточнення інформації про постраждалих тривають. Офіційні дані щодо руйнувань і кількості жертв можуть бути оновлені.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня Росія здійснила кілька хвиль балістичної атаки на Київ. У столиці пролунала серія потужних вибухів, а Повітряні сили та міська влада закликали мешканців терміново перебувати в укриттях. Внаслідок ударів зафіксовано руйнування, пожежі та пошкодження житлових будинків у кількох районах міста, є загиблі та постраждалі. Рятувальники й медики продовжують працювати на місцях влучань, а інформація про наслідки атаки уточнюється.

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Теги: смерть трагедія Київ війна балістичні ракети

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