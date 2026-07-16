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Україна провела випробування балістики в день звільнення уряду

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна провела випробування балістики в день звільнення уряду
Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан»
фото ілюстративне

Федоров: технічне завдання змінили кардинально, ціну знизили на 30%

14 липня, у день відставки уряду, в Україні успішно випробували вітчизняну балістичну ракету неназваного типу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал уже колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Що саме випробували

За словами Федорова, тестування ракети, за розробку якої відповідало Міністерство оборони, відбулося саме того дня, коли Верховна Рада відправила у відставку уряд Юлії Свириденко. Міністр, який саме тоді підбивав підсумки своєї роботи на посаді, назвав це символічним збігом.
«Кардинально змінили технічне завдання та довели максимальну точність. На 30% зменшили ціну. Україна потрапить у нову лігу», – написав Федоров.
Про який саме ракетний комплекс йдеться, міністр не уточнив.

Яку ракету могли випробувати

Інформацію про випробування підтвердило й видання Мілітарний. Воно звернуло увагу, що згадка Федорова про «зону відповідальності Міноборони» навряд чи стосується ракет FP-7 та FP-9 – їх розробляє приватна компанія Fire Point, а не саме міністерство. За даними видання, до початку випробувань FP-9 ударами по території Росії залишається завершити тестування твердопаливного ракетного двигуна.

Макет балістичної ракети FP-9 та її ракетного двигуна
Макет балістичної ракети FP-9 та її ракетного двигуна
фото: Мілітарний

Ймовірніше, на думку Мілітарного, Федоров мав на увазі оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан» – проєкт, розробку якого поновили після 2022 року, а серійне виробництво розпочалося ще 2025 року. «Сапсан» розробляють у межах державного оборонного замовлення, тобто безпосередньо в зоні відповідальності Міноборони, і позиціонують як український аналог російського «Іскандера» з дальністю ураження до 700 км.

Про масштабування українських ракетних програм також свідчить те, що ще в березні Агенція оборонних закупівель уклала довгострокові контракти з українськими виробниками крилатих і балістичних ракет. Частина поставок за цими контрактами мала розпочатися вже цього року, решта – наступного.

Сам Федоров ще в червні підтверджував, що поява української балістики – питання вирішене, а бюджет на її закупівлю на 2027 рік уже закладається. Деталей щодо строків він тоді уникнув, аби не давати підказок ворогу.

«Балістика буде і вона буде бити по Росії», – заявляв тоді міністр.

Нагадаємо, Федоров очолив Міноборони 14 січня 2026 року, а 15 липня, залишаючи посаду, підбив підсумки своєї роботи на чолі відомства – серед іншого назвав реформу системи закупівель, запуск нових дронових програм та контракт на винищувачі Gripen.

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Теги: балістичні ракети Михайло Федоров Міноборони міністр бюджет Україна звільнення

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