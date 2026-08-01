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Росія атакувала Київ балістикою: влада повідомила про перші наслідки

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Росія атакувала Київ балістикою: влада повідомила про перші наслідки
колаж: glavcom.ua

Столиця України опинилася під кількома хвилями балістичної атаки, мешканців закликають не залишати укриття

У ніч проти 1 серпня російські війська здійснили атаку балістичними ракетами на Київ. Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про пуски з різних напрямків, після чого у столиці пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загрозу застосування балістики з території Курської області РФ фіксували, починаючи з 01:29.

Військові попереджали про декілька хвиль ракет, що рухалися в напрямку столиці через Чернігівську та Полтавську області:

  • 01:32 – зафіксовано рух балістичної ракети з півночі через Чернігівщину на Київ;
  • 01:33–01:34 – Повітряні сили повідомили про повторні пуски та загрозу для столиці;
  • 01:36 – підтверджено безпосередній рух ракети на місто;
  • 01:38 – чергова ціль прямувала через Полтавську область у бік Київщини.

Міський голова Києва Віталій Кличко о 01:36 підтвердив інформацію про бойову роботу та закликав мешканців негайно пройти в безпечні місця.

«Вибухи в місті. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!» – написав Кличко у своїх соціальних мережах.

За оперативними моніторинговими даними, атака здійснювалася кількома хвилями, під час яких фіксували використання балістичного озброєння. Загроза ударів охопила як безпосередньо райони столиці (зокрема Святошин, Лісовий масив, Лук'янівку), так і населені пункти Київської області (Ірпінь, Вишневе, Фастів, Борову).

Загалом за останні 30 хвилин окупанти випустили по Києву більше 15 ракет різних типів. Місцеві Telegram-канали пишуть, що під ударом опинилася енергетика столиці. У деяких районах зникло світло, також надходять повідомлення про пожежі.

Зокрема, о 1:53 стало відомо, що внаслідок атаки у Соломʼянському районі Києва сталося загоряння у 6-поверховій будівлі. В Дарницькому районі та у Вишневому також палає після прильотів.

Крім того, за словами Кличка, у Солом'янському районі внаслідок атаки загорілися автомобілі на парковці. У Дарницькому районі зафіксовано влучання на територію нежитлової забудови. Також у Шевченківському районі сталася пожежа на території автомийки.

Тим часом атака триває. О 02:03 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету, що рухалася на Київ із північного напрямку, а також повідомили про ще одну ракету на Чернігівщині у напрямку столиці. Уже о 02:04 військові зафіксували нові балістичні ракети на Чернігівщині, які також прямували на Київ.

О 2:11 стало відомо, що у Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети в пʼятиповерховому будинку заблоковані люди. Віталій Кличко повідомив, що у дворі виникло загоряння.

У Києві зростає кількість жертв і постраждалих внаслідок російської балістичної атаки.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що станом на 02:20 було відомо щонайменше про двох поранених. Також стало відомо, що в Дарницькому районі внаслідок атаки загорілися складські будівлі.

Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що в столиці загинула одна людина. За його словами, кількість постраждалих зросла до трьох, серед них 17-річний хлопець.

Станом на 02:36 мер уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох. Крім того, у Шевченківському районі в житловому будинку, де під завалами можуть перебувати люди, сталося часткове руйнування першого та другого поверхів.

Наразі офіційні служби уточнюють інформацію щодо можливих руйнувань, влучань чи постраждалих осіб. Повітряні сили та міська влада закликають мешканців столиці не залишати укриття до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги та стежити лише за повідомленнями офіційних джерел.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні, випустивши 358 засобів повітряного нападу – ракети різних типів та ударні безпілотники. Українська протиповітряна оборона знищила або подавила 320 повітряних цілей, однак частина ракет і дронів досягла своїх цілей. Основними напрямками удару стали Київщина та Львівщина, також під обстрілами опинилися ще кілька областей.

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Теги: небезпека Повітряні сили ЗСУ вибух балістичні ракети Київ

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