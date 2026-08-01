Київ вдруге за ніч опинився під загрозою балістичного удару

Повітряні сили попередили про нові пуски ракет, після чого в столиці знову пролунали вибухи

Повітряні сили ЗСУ попередили про нову загрозу балістичного удару з північного сходу. Після оголошення небезпеки в Києві знову пролунали вибухи, мешканців закликали залишатися в укриттях.

О 03:19 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ціль, що рухалася у напрямку столиці, та оголосили загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

«Ціль в напрямку Києва!!!» та « Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу», – йдеться у повідомленнях Повітряних сил.

Майже одночасно моніторингові канали повідомили про рух двох ракет типу «Циркон» у напрямку Києва. За їхніми даними, ракети пройшли поблизу Броварів і рухалися у бік Деснянського району столиці.

О 03:20 у Києві пролунали щонайменше два вибухи. Офіційної інформації про можливі влучання, руйнування чи постраждалих на цей момент не надходило.

Повітряна тривога в столиці триває. Влада та військові закликають жителів Києва не залишати укриттів до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги та стежити лише за повідомленнями офіційних джерел.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1619-й день повномасштабної війни в Україні.