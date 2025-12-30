«Файєр Поінт» і ще кілька десятків підприємств оборони приховали свої дані. Названо причину

Міноборони змушує аналітичні платформи YouControl, Опендатабот, Clarity Project засекречувати інформацію оборонного характеру

Станом на 29 грудня аналітична система YouControl видалила дані про 93 компанії оборонної галузі. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Фірма «Файєр Поінт» зникла. Чому оборонні компанії почали випаровуватися з реєстрів».

За словами заступника директора аналітичної системи Данила Глоби, прибирання інформації відбувається на вимогу Міністерства оборони, яке керуються постановою Кабміну від 3 жовтня 2025 року №1257.

«Тепер запитання: що хотіло приховати Міністерство оборони, звернувшись із запитом до YouControl? Відкритих джерел, як наша система – кілька десятків в Україні. «Підчистивши» відомості про ту чи інші фірму на YouControl, Опендатабот чи в Clarity Project, а водночас лишивши дані на менш відомих і популярних пошуковиках, а тим більше в ЄДР, не буде досягнуто бажаної мети, яку переслідувало Міноборони. Тим паче, вибір, з якого ресурсу прибрати дані, визначає підприємство, яке звертається до Міністерства оборони. Як на мене, такими діями держава, з одного боку, підсвічує ворогу фірму, яка приховала про себе відомості. З іншого боку, заблокована Міноборони інформація про контрагента негативно впливає всередині країни. Тепер і журналісти, і громадський сектор втрачають можливість контролювати, наскільки чесно і без зловживань працює конкретна компанія, яка має доступ до бюджетних ресурсів», – пояснив Данило Глоба.

Як уточнив експерт, при цьому інформація по кожному з оборонних підприємств, які викреслила у себе система YouControl, залишається у вільному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (ЄДР), розпорядником якого є Міністерство юстиції.

Крім того, в аналітичній платформі Clarity Project підтвердили «Главкому»: на кінець грудня приховали відомості про 81 підприємство за запитами Міністерства оборони.

«Це компанії, які відповідно до вищезазначеної постанови, подали звернення до Міністерства оборони України. Міністерство, зі свого боку, після перевірки їх належності до оборонно-промислового комплексу, зобов’язало нас обмежити доступ до інформації про них. Аналіз власників підприємств, інформацію про які було приховано, нами не проводився, тому ми не можемо стверджувати, чи йдеться про приватні або державні компанії», – зауважили у Clarity Project.

Разом із тим, у Clarity Project наголосили на двох важливих моментах. По-перше, урядова постанова не розповсюджується на державні вебпортали. Тобто їх неможливо зобов’язати сховати інформацію за допомогою механізмів постанови.

По-друге, вибір приватних сайтів, з яких прибирається інформація, залежить лише від бажання підприємства. Тобто не всі агрегатори щось приховують, а лише ті, які отримали вимогу від Міноборони.

Як повідомляв «Главком», рік, що добігає кінця, відзначився безпрецедентним рівнем обмеження доступу до державних даних. Уперше з початку повномасштабної війни «залізна завіса» водночас накрила великий масив інформації – від відомостей про нерухомість і підприємства ВПК до статистики генеральної прокуратури. В цілому, рейтинг відкритості даних в Україні коливається на рівні 44%.