Сили оборони уразили склад російських дронів у Донецькому аеропорту

Українські безпілотники уразили місця пуску ворожих дронів на території тимчасово окупованої Донеччини

Сили безпілотних систем масовано атакували територію Донецького аеропорту, де армія РФ облаштувала пункт зберігання «шахедів», а також дронів «Гербера» та «Герань». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді на псевдо Мадяр.

Розробку операції здійснили бійці управління розвідки 414 окремої бригади «Птахи Мадяра» спільно із Центром глибинного ураження угруповання Сил безпілотних систем. Удар по аеропорту нанесли оператори першого окремого центру СБС.

💥 У ніч на 30 грудня "Птахи Мадяра" та Угруповання Сил Безпілотних Систем завітали на склади безпілотників, які окупанти розташували на тимчасово окупованій Донеччині. pic.twitter.com/FX2UCmNhBo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 30, 2025

Українські дрони уразили:

логістичний хаб дронів РФ;

пункт передполітної підготовки та обслуговування;

центральний склад боєприпасів для БпЛА;

накопичувальний склад безпілотних авіакомплексів;

пункт зосередження особового складу та техперсоналу, який готує та обслуговує дрони.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили успішне ураження ударними БпЛА по ворожих цілям на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.