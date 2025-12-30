Головна Країна Події в Україні
Сили оборони уразили склад російських дронів у Донецькому аеропорту

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
скриншот з відео Мадяра

Українські безпілотники уразили місця пуску ворожих дронів на території тимчасово окупованої Донеччини

Сили безпілотних систем масовано атакували територію Донецького аеропорту, де армія РФ облаштувала пункт зберігання «шахедів», а також дронів «Гербера» та «Герань». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді на псевдо Мадяр.

Розробку операції здійснили бійці управління розвідки 414 окремої бригади «Птахи Мадяра» спільно із Центром глибинного ураження угруповання Сил безпілотних систем. Удар по аеропорту нанесли оператори першого окремого центру СБС.

Українські дрони уразили:

  • логістичний хаб дронів РФ;
  • пункт передполітної підготовки та обслуговування;
  • центральний склад боєприпасів для БпЛА;
  • накопичувальний склад безпілотних авіакомплексів;
  • пункт зосередження особового складу та техперсоналу, який готує та обслуговує дрони.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили успішне ураження ударними БпЛА по ворожих цілям на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Донеччина безпілотник Роберт Бровді

