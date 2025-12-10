На Чернігівщині через атаку дронів спалахнула пожежа (фото)

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає

РФ атакувала цивільний об’єкт

Уночі проти 10 грудня російська терористична армія завдала удару по Корюківському району Чернігівської області. Унаслідок влучання безпілотника в цивільний об’єкт виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

До ліквідації загоряння залучалися 10 рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної команди.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, уночі 7 грудня ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема міста Кременчук, та Чернігівщини.

До слова, у ніч на 10 грудня російська окупаційна армія атакувала Одещину безпілотниками. Вибухи пролунали у районі міста Ананьїв та селища Ширяєве. Крім того, безпілотники летіли на Одесу та Чорноморське. У регіоні активно працювали сили ППО.