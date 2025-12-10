Головна Країна Події в Україні
На Чернігівщині через атаку дронів спалахнула пожежа (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Чернігівщині через атаку дронів спалахнула пожежа (фото)
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає
фото: ДСНС Чернігівщини

РФ атакувала цивільний об’єкт

Уночі проти 10 грудня російська терористична армія завдала удару по Корюківському району Чернігівської області. Унаслідок влучання безпілотника в цивільний об’єкт виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

До ліквідації загоряння залучалися 10 рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної команди.

На Чернігівщині через атаку дронів спалахнула пожежа (фото) фото 1

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, уночі 7 грудня ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема міста Кременчук, та Чернігівщини. 

До слова, у ніч на 10 грудня російська окупаційна армія атакувала Одещину безпілотниками. Вибухи пролунали у районі міста Ананьїв та селища Ширяєве. Крім того, безпілотники летіли на Одесу та Чорноморське. У регіоні активно працювали сили ППО.

Теги: Чернігівщина ДСНС війна

