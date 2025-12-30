Лижний сезон на новорічні свята. На яких курортах вже працюють траси та підйомники

Деякі курорти ще чекають для відкриття на сприятливу погоду та сніг

Гірськолижний сезон у Карпатах 2025 року не розпочався вчасно. Через теплу зиму та відсутність снігу курорти не відкрили лижний сезон на початку зими. Однак перед Новим роком, деякі курорти почали поступово розпочинати роботу. «Главком» дізнався, які курорти вже запрацювали або планують почати приймати туристів.

«Буковель»

28 грудня відбулося офіційне відкриття курорту «Буковель» фото: Вікіпедія

Одним із перших відновив свою роботу гірськолижний курорт «Буковель». Тож адміністрація курорту повідомила про офіційне відкриття 28 грудня. Це стало можливим завдяки сприятливій погоді, у регіоні випав снів.

У день відкриття на гірськолижному курорті «Буковель» було зафіксовано гігантські черги.

На Буковелі наразі доступні схили 2C, 5A, 5B та 12B, переходи B і D, а також витяги 2, 5 і 12. Крім цього, «Буковель» планує відкрити з 2 січня ковзанку.

Курорт «Плай»

Зимній сезон відкрив гірськолижний курорт «Плай» фото: karpatium.com.ua

Зимній сезон відкрив гірськолижний курорт «Плай» у Львівській області. Офіційне відкриття відбулося 27 грудня, про це «Главкому» повідомила адміністрація курорту. Але наразі в «Плай» працює одна траса 1А. Ще на курорті працють дві канатні дороги, а також навчальна та дитяча зона.

За словами адміністрація курорту, інших траси та тюбінг парк запрацюють згодом, там проводяться підготовчі роботи. Про відкриття іншої частини курорту можна буде дізнатися на сайті «Плаю».

Гірськолижний курорт «Пилипець»

«Пилипець» відкриє лижний сезон за сприятливих погодних умов фото з відкритих джерел

На території «Пилипцю» є підйомник висотою 1650 метрів, але наразі на курорті не має засніження всіх великих трас. В адміністрації курорту повідомили, що 31 грудня можливе відкриття підйомника на 400 метрів, де є засніження. Над цим ще працюють. Тож, як тільки випаде достатня кількість снігу, «Пилипець» відкриє лижний сезон.

За словами адміністрації, курорт все одно залежить від природного снігу. Тому зараз підйомники в «Пилипцю» працюють як туристичні. Тому відпочивальники можуть піднятися на ньому, щоб побачити неймовірні краєвиди Боржави та прогулятися відпочинковою зоною.

Гірськолижний курорт «Захар Беркут»

Курорт «Захар Беркут» не відкрив гірськолижний сезон фото з відкритих джерел

Курорт «Захар Беркут» розташований в самому серці Карпат. За словами адміністрації, наразі гірськолижний сезон вони не відкрили. Але на території курорту є крісельний оглядовий витяг, про його роботу адміністрація оголосить пізніше.

Щодо прогнозу відкриття гірськолижного сезону, то робота курорту залежить лише від природних умов. Якщо буде належний рівень снігу, тоді буде можливість підготувати траси.

Курорт «Захар Беркут» 30 грудня фото: скріншот snih.infо

Курорт «Драгобрат»

Курорт «Драгобрат» не відкрив лижний сезон фото з відкритих джерел

Адмінстрація курорту «Драгобрат» повідомила «Главкому» про те, що наразі вони не відкрили лижний сезон. Головною причиною затримки відкриття сезону є відсутність снігу. За словами адміністрації, на «Драгобраті» відсутні снігову пушки. Тому траси не можуть засніжити штучно. Через це курорт чекає на сніг, лижний сезон залежить лише від погодних умов. Однак поки що туристи можуть скористатися підйомником «Карпатська чайка». Проте він доступний лише тоді, коли є світло.

Сніговий покрив на Драгобраті станом на 30 грудня фото: скріншот snih.info

У Києві відкрився лижний сезон

Гірськолижний комплекс «Протасів Яр» відкрив сезон з відкритих джерел

Гірськолижний комплекс «Протасів Яр» у Києві вже запрацював. До комплексу можна приїхати зі своїми лижами та сноубордом або взяти все необхідне на місці та покататися. Також до комплексу можна завітати 31 грудня та 1 січня 2026 року.

Також у Києві відкрився комплекс Golosyiv Ski Park.

