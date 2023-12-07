Атака на Одещину та 112 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 21 населений пункт Харківщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Хмельниччина

Вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили над територією області ударний БпЛА. Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли, (22 вибухи). Ворог використав міномети, авіацію, бив по Корюківському та Новгород-Сіверському районах. У прикордонному селі Новгород-Сіверської громади росіяни скинули вибуховий пристрій на авто, люди не постраждали.

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Сумщина

Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано шість вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Краснопільська (чотири вибухи) та Середино-Будська (два вибухи) громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 109 вибухів.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Новослобідська, Середино-Будська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ отримали поранення два цивільні особи. Також обстрілом пошкоджено п'ять приватних будинків, чотири багатоквартирних будинки, приміщення лікарні, міської ради, ліцею, господарчу споруду, приміщення багажного відділення та платформи залізничного вокзалу, приміщення готелю. Великописарівська громада: внаслідок артобстрілу (три вибухи) пошкоджено три приватних домоволодіння.

Запорізька область

112 ударів по 22 населених пунктах області; мирні жителі не постраждали. Ворог обстріляв з РСЗВ та вгатив авіаснарядом по Роботиному, а також атакував безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Малу Токмачку, Лугівське й Левадне. По території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Чарівного, Левадного, Полтавки, Малинівки, Верхньої Терси, Степногірська, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл прийшовся 101 артудар. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Двічі за вчорашній день агресор бив по Нікополю. Застосував дрон-камікадзе та артилерію. Пошкоджений об’єкт інфраструктури. Без загиблих та постраждалих. У Нікопольському та Дніпровському районах відпрацювали наші сили ППО. Вночі неспокійно було на Нікопольщині. Рашисти вдарили по районному центру. По місту працювала важка артилерія. Без жертв.

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Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 21 населений пункт: Землянки, Кругле, Охримівка, Бочкове Чугуївського району, Фихолівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове Куп’янського району. Авіаудари ворог завдав по Іванівці, Синьківці, Піщаному Куп’янського району. Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району отримали осколкове поранення дві жінки 58 та 49 років. Остання від госпіталізації відмовилась. Пошкоджено приватний будинок. Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено фасад двоповерхової адміністративної будівлі. Потерпілих немає.

У смт. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горіли приватні будинки. Ймовірно, також пошкоджено трьох поверхова будівля колишнього підприємства, скління вікон вокзалу. Постраждалих немає. Щонайменше чотири рази окупанти завдавали ударів по Курилівці Куп’янського району. Є пошкодження приватних будинків, без постраждалих.

Луганщина

Вчора окупанти відкривали вогонь і по Макіївці, і по Невському, усвідомлюючи, що там залишаються цивільні. Також ворогом обстріляна Білогорівка – із мінометів, артилерії та авіації. Ударів з неба завдано і по Серебрянському лісу. За добу противник здійснив 154 обстріли (568 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – 10 населених пунктів: с. Багатир, Часів Яр, Авдіївка, с. Ласточкине, с. Семенівка, с. Неліпівка, смт Андріївка, Сіверськ, смт Північне, Курахове Пошкоджено житловий будинок, два ангари, залізнична колія, екскаватор, ЛЕП, адмінбудівля ТОВ «Електросталь», два енергоблоки Курахівської ТЕС, лінію тепломережі. На Донеччині за добу: четверо поранених.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА Shahed-131/136. Вчора зранку та цієї ночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії м. Очаків та Очаківської громади. Постраждалих немає.

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Одещина

Сьогодні вночі російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість «Шахедів». Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 88 обстрілів (387 снарядів), з них по м. Херсон – 11 артилерійських обстрілів (29 снарядів). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області; територію та споруди насосної станції у Бериславському районі.

Вночі противник здійснив удар БПЛА типу «Шахед-136» в районі н. п. Одрадокамʼянка. Без потерпілих.

Нагадаємо, триває 652-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по вертольоту, зенітно-ракетному комплексу, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та двох артилерійських засобах противника.