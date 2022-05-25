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    У Південній бухті Севастополя на підводні човни завантажують ракети «Калібр» (фото)

    У Південній бухті Севастополя на підводні човни завантажують ракети «Калібр» (фото)
    фото: Крим. Реалії

    Поруч із причалами стоять два довгомірні «Камази», в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.

    У Південній бухті Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту завантажують ракети. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

    Біля причалів у Південній бухті Севастополя пришвартовано два підводні човни проєкту «Варшав'янка». До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150. На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні «Камази», в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.

    Південна бухта Севастополя

    Південна бухта Севастополя

    Всього у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту «Варшав'янка»: Б-261 «Новоросійськ», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старий Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» та Б-271 «Колпіно».

    Підводні човни типу «Варшав'янка» несуть крилаті ракети типу «Калібр», що застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими та наземними цілями. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

    ДКР «Калібр» – російські крилаті ракети, за кодифікацією НАТО SS-N-27 «Sizzler». Розроблені та виробляються ОКБ «Новатор».

    Для поразки наземних цілей з підводних човнів використовують крилаті ракети з номенклатурою 3М14К. Їхній діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, стартова маса 1770 кг.

    Раніше повідомлялося, що з тимчасово окупованого Севастополя до російського угруповання в Чорному морі вийшов новітній ракетний фрегат флоту РФ «Адмірал Макаров», що підвищує ймовірність завдання ракетних ударів по території України.

    Нагадаємо, що у Чорному морі російські кораблі продовжують проводити ізоляцію районів бойових дій, тим самим блокуючи цивільне судноплавство.

    Напередодні сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж.

    Додамо, що днями у бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного.

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    Теги: Крим росія окупанти війна Севастополь Україна окупація #stoprussia міни
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    У Південній бухті Севастополя на підводні човни завантажують ракети «Калібр» (фото)