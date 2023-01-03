Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли околиці Запоріжжя. Одна людина поранена

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли околиці Запоріжжя. Одна людина поранена
Окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя
фото ілюстративне

Наразі на місці влучання працюють рятувальники

Ввечері, 3 січня, російські загарбники обстріляли околиці Запоріжжя. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Також на місці прильоту спалахнула пожежа.

«Ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена», – повідомив Старух.

Наразі на місці влучання працюють рятувальники.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 3 січня, обстріляла КП «Херсонелектротранс». Є влучання в один з тролейбусів та адмінбудівлю.

Також 3 січня російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області.

Додамо, триває 314-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат.

Теги: Запоріжжя пожежа окупанти армія обстріл рятувальники ворог поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія не змінила своїх загарбницьких намірів щодо України
Коли окупанти можуть здійснити новий масований обстріл: роз’яснення ЗСУ
2 сiчня, 15:05
Росіяни атакували Краматорськ
Ворог обстріляв Краматорськ Донецької області
Вчора, 02:22
Обстріли цивільних об’єктів України: СБУ оголосила підозри вищому командуванню РФ
Обстріли цивільних об’єктів України: СБУ оголосила підозри вищому командуванню РФ
Вчора, 10:01

Події в Україні

Розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси
Розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси
Система Patriot буде розгорнута у максимально стислі терміни – Кулеба
Система Patriot буде розгорнута у максимально стислі терміни – Кулеба
Росія направила в Чорне й Азовське моря п'ять бойових кораблів
Росія направила в Чорне й Азовське моря п'ять бойових кораблів
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
Росіяни перетворили морський порт Маріуполя на військову базу – радник мера
Росіяни перетворили морський порт Маріуполя на військову базу – радник мера
Скільки масованих обстрілів ще може влаштувати Росія: повне роз'яснення розвідки
Скільки масованих обстрілів ще може влаштувати Росія: повне роз'яснення розвідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
48K
По всій Україні лунає повітряна тривога
8762
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
8683
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
8359
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб
7595
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту