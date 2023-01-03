Окупанти обстріляли околиці Запоріжжя. Одна людина поранена

Наразі на місці влучання працюють рятувальники

Ввечері, 3 січня, російські загарбники обстріляли околиці Запоріжжя. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Також на місці прильоту спалахнула пожежа.

«Ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена», – повідомив Старух.

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Наразі на місці влучання працюють рятувальники.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 3 січня, обстріляла КП «Херсонелектротранс». Є влучання в один з тролейбусів та адмінбудівлю.

Також 3 січня російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області.

Додамо, триває 314-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат.