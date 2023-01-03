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В Ростові-на-Дону та Курську прогриміли вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
В Ростові-на-Дону та Курську прогриміли вибухи (відео)
У двох російських містах прозвучали вибухи
фото із відкритих джерел

В Ростові-на-Дону оголошено повітряну тривогу

Ввечері, 3 січня, у Курську та Ростові-на-Дону прогриміли вибухи. Про це повідомили росіяни у місцевих пабліках.

Зазначається, що вибухи пролунали у районі залізничного вокзалу Курську.

Також за інформацією Telegram-каналів в Ростові-на-Дону оголошено повітряну тривогу та спрацювало ППО. Цю інформацію підтвердив і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Росіян вибухи не на жарт налякали. Тому у пабліках одразу ж почалася паніка.

В Ростові-на-Дону та Курську прогриміли вибухи (відео) фото 1
В Ростові-на-Дону та Курську прогриміли вибухи (відео) фото 2

Як раніше повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Тим часом Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині і традиційно заявило загалом про 63 загиблих.

Читайте також: Удар по Макіївці: стало відомо, з якого регіону Росії були знищені окупанти

 

Теги: вибух росія Telegram відео росіяни

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В Ростові-на-Дону та Курську прогриміли вибухи (відео)
В Ростові-на-Дону та Курську прогриміли вибухи (відео)

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