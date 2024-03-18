Атака «шахедів» на Кіровоградщину: пошкоджено промислові об’єкти (фото)

Інформації про постраждалих поки не надходило

У ніч на 18 березня російські загарбники «шахедами» атакували Кіровоградську область. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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«Внаслідок нічної ворожої дронової атаки в Олександрійському районі пошкоджено приватні промислові об'єкти і житлові будинки навколо – вибуховою хвилею вибито вікна, уламками побито дахи. Інформації про постраждалих не надходило», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Кривому Розі уламки безпілотника впали на дах багатоповерхівки. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах.

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.