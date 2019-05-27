Аваков і Кернес не можуть поділити крісло голови Харківської ОДА - ЗМІ



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Обидва сценарії з призначенням на голову ОДА або людини Кернеса-Фукса, або Авакова, мають серйозні ризики для області, - журналісти

Голова МВС хоче бачити Юлію Світличну і далі на чолі ОДА, а мер Харкова лобіює призначення Ігоря Терехова

У Харківській області утворилося два центри впливу, що лобіюють призначення «свого» губернатора. Про це повідомляють журналісти 24 каналу.

Зазначається, що з одного боку голова МВС Арсен Аваков хотів би бачити Юлію Світличну і далі на чолі ОДА, з іншого боку мер Харкова Геннадій Кернес і олігарх Павло Фукс, заручившись підтримкою Ігоря Коломойського, лобіюють призначення Ігоря Терехова, який на даний момент працює першим заступником в мерії.

«Обидва сценарії з призначенням на голову ОДА або людини Кернеса-Фукса, або Авакова, має серйозні ризики для області. Якщо посилиться позиція Кернеса, як це було під час Добкіна, знову з'являться чергові кооперативні схеми», - зазначають у ЗМІ.

Так, за даними журналістів 24tv.ua, за всі роки при владі Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса найдорожчу харківську землю віддавали «потрібним людям» просто безкоштовно. За кооперативною схемою у держави забрали понад 900 гектарів землі.

Крім того, про апетити міського голови стало відомо широкому загалу з програми «Наші гроші з Денисом Бігусом», журналісти якої проаналізували інстаграм цивільної дружини Кернеса, якої в декларації мера немає. Поки Кернес з 2015 року декларує оренду кімнати в будинку пенсіонера і готельний номер, його громадянська дружина Оксана Гайсинська володіє шикарним автопарком, нерухомістю і колишніми бізнесами Кернеса і відпочиває в люксових готелях світу.

З іншого боку, як відзначають журналісти 24 каналу, Світлична займає пост голови ОДА з 2016 року, за цей час їй хіба що вдалося налагодити постійну присутність в ЗМІ, при цьому вона не змогла згуртувати навколо себе регіональні еліти, щоб хоч якось протистояти Кернесу. Іноді, через присутність в медіа з приводу і без, над нею навіть жартували, зокрема, порівнювали з Брежнєвим.

Саме тому, зазначають журналісти, Кернес пішов на публічний конфлікт з губернатором в грудні минуло року.

«Першим сигналом для Світличної про швидку« війні »з мером була його прес-конференція в кінці грудня минулого року. Тоді Кернес у присутності журналістів критично відгукнувся про діяльність глави ХОДА, назвавши відносини з нею «незадовільними», - зазначає видання.

«Я не вітаю її тактичну політику вихваляти себе», - повідомив тоді мер Харкова і додав: «Майже два роки через чиновників ХОДА не можемо погодити проект реконструкції зоопарку. Діють вони з відома Юлії Світличної. Вона категорично проти іміджевих проектів, що реалізуються в місті Харкові».

Фактично це був перший публічний різкий випад Кернеса на адресу Світличної після довгого перемир'я.