Під Рівним колода з лісовоза влетіла в маршрутку (фото)

Дерево в причепі лісовоза не було належним чином закріплене

Під Рівним із причепа лісовоза випали колоди, одна з яких пробила лобове скло зустрічного маршрутного автобуса з двадцятьма пасажирами, і травмувала 32-річного чоловіка, розповіла фахівчиня відділу комунікації Нацполіції Рівненської області Світлана Карачун. Про це інформує «Суспільне».

Правоохоронниця зазначила, що вантажівка ЗІЛ, що перевозила деревину, належить приватнику, і до державного лісогосподарського підприємства не має відношення.

31-річний водій вантажівки – житель села Яблунне – після ДТП був доставлений до медустанови для проведення обстеження на стан алкогольного сп'яніння.

Інцидент стався вчора ввечері в селі Городище в Березнівському районі. Маршрутка, яка потрапила під атаку колод, здійснювала рейс «Березне–Богуші».

Було з'ясовано, що колоди в причепі лісовоза не були належним чином закріплені, що і призвело до таких наслідків.

Карачун розповіла, що колода, пробивши скло автобуса з людьми всередині, вдарила 32-річного жителя Березного, у якого попередньо діагностували перелом передпліччя.

Постраждалих могло бути і більше, оскільки інша колода, що вилетіла з причепа ЗІЛа, також пошкодила лобове скло автобуса.

За фактом події було відкрито кримінальне провадження. Деталі та обставини ДТП встановлюються. Обидва транспортні засоби зараз вилучені.

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