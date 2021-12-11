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    Під Рівним колода з лісовоза влетіла в маршрутку (фото)

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    Один із пасажирів отримав травми - Під Рівним колода з лісовоза влетіла в маршрутку (фото)

    Один із пасажирів отримав травми

    Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

    Дерево в причепі лісовоза не було належним чином закріплене

    Під Рівним із причепа лісовоза випали колоди, одна з яких пробила лобове скло зустрічного маршрутного автобуса з двадцятьма пасажирами, і травмувала 32-річного чоловіка, розповіла фахівчиня відділу комунікації Нацполіції Рівненської області Світлана Карачун. Про це інформує «Суспільне».

    Правоохоронниця зазначила, що вантажівка ЗІЛ, що перевозила деревину, належить приватнику, і до державного лісогосподарського підприємства не має відношення.

    31-річний водій вантажівки – житель села Яблунне – після ДТП був доставлений до медустанови для проведення обстеження на стан алкогольного сп'яніння.

    Інцидент стався вчора ввечері в селі Городище в Березнівському районі. Маршрутка, яка потрапила під атаку колод, здійснювала рейс «Березне–Богуші».

    Було з'ясовано, що колоди в причепі лісовоза не були належним чином закріплені, що і призвело до таких наслідків.

    Карачун розповіла, що колода, пробивши скло автобуса з людьми всередині, вдарила 32-річного жителя Березного, у якого попередньо діагностували перелом передпліччя.

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    Один із пасажирів отримав травми фото: facebook.com/police.in.Rivne
    Один із пасажирів отримав травми фото: facebook.com/police.in.Rivne
    Один із пасажирів отримав травми фото: facebook.com/police.in.Rivne

    Постраждалих могло бути і більше, оскільки інша колода, що вилетіла з причепа ЗІЛа, також пошкодила лобове скло автобуса.

    За фактом події було відкрито кримінальне провадження. Деталі та обставини ДТП встановлюються. Обидва транспортні засоби зараз вилучені.

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    Теги: ДТП вантажівки водій
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    Під Рівним колода з лісовоза влетіла в маршрутку (фото)