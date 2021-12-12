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    На Закарпатті мікроавтобус врізався у віз з людьми (фото, відео)

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    У Закарпатській області мікроавтобус зіткнувся з возом - На Закарпатті мікроавтобус врізався у віз з людьми (фото, відео)

    У Закарпатській області мікроавтобус зіткнувся з возом

    Фото: скріншот з відео

    Аварія сталася у селищі Вилок Виноградівського району

    В суботу вечері, 11 грудня, у Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, загинули дві людини. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Аварія сталася у селищі Вилок Виноградівського району. Мікроавтобус зіткнувся з возом, яким переміщалися люди.

    За інформацією ЗМІ, дві особи померли на місці, а кількою людей з травмами доправили до лікарні.

    За словами очевидців, водій автівки втік з місця злочину, його місце знаходження невідоме.

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    На Закарпатті мікроавтобус врізався у віз з людьми (фото, відео)
    На Закарпатті мікроавтобус врізався у віз з людьми (фото, відео)

    Нагадаємо, увечері 10 грудня неподалік села Верчани Стрийського району Львівської області автобус «Mercedes» в’їхав у напівпричіп вантажівки. У результаті аварії травми різного ступеня важкості отримали семеро людей, трьох з яких госпіталізували.

    Як відомо, у Чернігові Новозаводський районний суд відправив під варту водія вантажівки, який за версією правоохоронців, спричинив смертельну ДТП у Чернігівській області, внаслідок якої загинуло 13 осіб.

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    Теги: ДТП вантажівки водій аварія
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    На Закарпатті мікроавтобус врізався у віз з людьми (фото, відео)