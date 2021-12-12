На Закарпатті мікроавтобус врізався у віз з людьми (фото, відео)

У Закарпатській області мікроавтобус зіткнувся з возом

Аварія сталася у селищі Вилок Виноградівського району

В суботу вечері, 11 грудня, у Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, загинули дві людини. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Аварія сталася у селищі Вилок Виноградівського району. Мікроавтобус зіткнувся з возом, яким переміщалися люди.

За інформацією ЗМІ, дві особи померли на місці, а кількою людей з травмами доправили до лікарні.

За словами очевидців, водій автівки втік з місця злочину, його місце знаходження невідоме.

Нагадаємо, увечері 10 грудня неподалік села Верчани Стрийського району Львівської області автобус «Mercedes» в’їхав у напівпричіп вантажівки. У результаті аварії травми різного ступеня важкості отримали семеро людей, трьох з яких госпіталізували.

Як відомо, у Чернігові Новозаводський районний суд відправив під варту водія вантажівки, який за версією правоохоронців, спричинив смертельну ДТП у Чернігівській області, внаслідок якої загинуло 13 осіб.